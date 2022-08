La lingua italiana nella sua grande ricchezza e varietà dei termini e significati è gradualmente stata influenzata da termini spesso di natura anglosassone, che hanno la funzione di definire in modo rapido se non immediato un certa caratterizzazione: il termine multitasking, pur essendo “nato” per definire contesti informatici, viene utilizzato oramai abitualmente anche per definire le personalità che sono in grado di operare in più ambiti in maniera efficiente nello stesso momento. Si tratta di una caratteristica indubbiamente utile, che permette di ottimizzare il tempo, ma che può risultare problematica a tratti. Secondo lo zodiaco i segni zodiacali “multitasking” sono i seguenti.

Questi segni sono quelli multitasking dello zodiaco! Lo sapevi?

Gemelli

Fatica a tenere la concentrazione su qualcosa di specifico, quindi anche se sembra paradossale, da il meglio di se quando i contesti sono tanti. Secondo molti la personalità del Gemelli è nata multitasking, forse per tenere impegnate le varie personalità del segno.

Ariete

Ariete è un segno famoso per l’energia che pervade la sua persona: spesso appare disorganizzato e privo di pianificazione ma proprio questa energia si rivela incredibilmente facile da tenere sotto controllo sopratutto quando è portato a fare più cose insieme. Nei contesti di questo tipo si rivela essere assolutamente affidabile.

Scorpione

Ha la tendenza a sopravvalutarsi un po’ troppo, e anche sul lavoro, così come nella vita privata, ama sobbarcarsi di lavoro che puntualmente influenzano negativamente la sua giornata. Scorpione è nato per fare tutto insieme o quasi, ma è un po’ troppo ottimista quando c’è da essere multitasking.