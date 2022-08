Il concetto di lealtà è uno di quelli che risultano essere naturalmente apprezzabili da qualsiasi contesto umano: questo definisce il perseguimento di principi di correttezza e coerenza morale, verso una persona, un paese, o in generale una causa e sono applicabili quindi in ogni forma di contesto umano, sia a quelli professionali che privati. Troare una persona realmente leale e federe ai propri principi non è assolutamente semplice, perchè spesso si tratta di individui che sono portati a prendere anche decisioni “poco vantaggiose”. Ma tra lo zodiaco esistono segni zodiacali più leali di altri: quali sono?

Questi sono i segni più leali dello zodiaco. Puoi fidarti di loro!

Cancro

Cancro non è il più efficiente in ambito lavorativo e non si può contare su di lui ad occhi chiusi in alcuni ambiti ma dal punto di vista della lealtà c’è da fidarsi: è naturalmente legato ad alcuni concetti molto saldi di natura morale e non “tradirebbe mai” i propri principi.

Scorpione

Scontroso, difficile, a tratti quasi asociale. Scorpione però rivela una natura di assoluta affidabilità verso le persone che hanno avuto la capacità di entrare nelle sue grazie. Assolutamente non arrivisti, non potrebbero mai barattare la propria lealtà per qualsiasi vantaggio.

Acquario

Leali fino al midollo, in parte anche perchè non sono dei buoni bugiardi: naturalmente sono portati ad essere anche abbastanza onesti con il prossimo perchè Acquario ragiona sul lungo termine: comprende bene che è meglio essere coerenti piuttosto per provare ad apparire “elastici” dal punto di vista morale.