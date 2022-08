Questo trucco per pulire le persiane in legno è geniale

Se cerchi un trucco per pulire le persiane in legno velocemente, sei sulla pagina giusta. Per quanto belli siano, i serramenti di legno sono particolarmente delicati e richiedono una pulizia regolare. Se consideriamo il fatto che ogni giorno sono esposti alla pioggia, al vento e allo smog, diventa ancora più urgente non trascurare una corretta manutenzione. Per via della loro estrema delicatezza, le persiane di legno sono sempre più spesso sostituite da materiali più resistenti, come il PVC. Eppure il fascino del legno rimane unico! Ecco perché non è raro trovarne ancora nei luoghi residenziali o nelle ville di campagna. Nelle prossime righe sveleremo un trucco per pulirle in modo semplice e veloce.

Pulire le persiane in legno: ecco un trucco geniale

Pulire le persiane in legno almeno una volta al mese con i prodotti adatti è la cadenza ideale per mantenerle belle. Una pulizia mensile accurata sarà più che sufficiente per restituire lo splendore originale al legno delle tue finestre. Ogni 7/10 giorni, però, dovrai avere cura di rimuovere la polvere annidata tra le fessure. Per questa operazione sarà sufficiente munirsi di panno anti-statico, capace di catturare facilmente la polvere in eccesso. Altrimenti, andrà bene anche l’aspirapolvere, specie se dispone dell’accessorio giusto.

Sei alla ricerca di un modo veloce per pulire a fondo le persiane senza spendere un capitale in prodotti? Procurati un vecchio spazzolino e del sapone liquido per i piatti e avrai tutto ciò che ti serve. Versa poche gocce di detersivo in un contenitore di acqua tiepida. Andrà bene qualsiasi detersivo sgrassante che non sia particolarmente aggressivo, in modo tale da eliminare le incrostazioni e la sporcizia depositata, senza rovinare il legno. Dopo aver lavato le persiane, dovrai risciacquarle, sempre con acqua tiepida, e asciugarle bene. Infine, potrai passare una mani di olio lucidante, o di olio d’oliva, per restituire al legno l’antico splendore.

Questo trucco ti aiuta a pulire le persiane in legno velocemente, sfruttando i prodotti che avrai in casa. Non dimentichiamo, però, che si tratta di un materiale poroso. Se il legno delle tue finestre non dovesse essere impermeabile, ti converrà utilizzare un detergente specifico ed evitare che assorba troppa acqua.

Se abiti in una villa e le persiane di legno da pulire sono tante, potresti valutare la possibilità di acquistare un‘idropulitrice. Si tratta di un macchinario usato per la pulizia industriale, sempre più richiesto anche per l’utilizzo domestico, perché permette di igienizzare a fondo i serramenti, e non solo, senza sforzo.