Rimedi contro il caldo: ecco 5 cose da fare secondo i medici

Il caldo di quest’anno mette a dura prova tutti. Le mamme con i bimbi piccoli, gli anziani, i lavoratori che stanno parecchie ore in giro…

Il pianeta si è riscaldato di almeno 11, 1 gradi. Per questo motivo il caldo è tanto, i ghiacciai si sciolgono e c’è una forte siccità. Purtroppo il riscaldamento si è ormai triplicato, ci siamo presi almeno un ventennio di emissioni, in particolare la CO2, che prendiamo dal terreno carbone, petrolio e gas, li bruciamo per produrre energia e scarichiamo tutto nell’atmosfera.

Tuttavia scatta l’allarme da bollino rosso in quasi tutte le città italiane ed europee e i medici si uniscono per tutelare i cittadini e suggeriscono alcuni rimedi infallibili.

5 rimedi contro il caldo

Anche se il caldo resta insopportabile, ci sono alcune cosa da fare per evitare che ci sfinisca ogni giorno:

Indossare abbigliamento adeguato: sia in casa che all’aperto, indossare abiti leggeri, non aderenti, preferibilmente di fibre naturali per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della cute. Rinfrescare l’ambiente: schermare le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane, tende, ecc.. fare arieggiare nelle ore meno calde. per l’aria condizionata si si raccomanda di utilizzarla, preferibilmente nelle giornate con condizioni climatiche a rischio; di regolare la temperatura tra i 24°C – 26°C; d Ridurre la temperatura corporea: fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fredda. Non usare l’acqua calda ma neanche troppo fredda per il corpo, ma con moderazione. Ridurre attività fisica: nelle ore più calde della giornata evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa o lavori pesanti. Camminare fa bene, ma meglio farlo la mattina presto quando l’aria può essere ancora fresca. Bere con regolarità e mangiare in modo adeguato: bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno (salvo diversa indicazione del medico curante), ma limitare l’acqua troppo fredda. Mangiare preferibilmente cibi leggeri e nutrirsi di frutta e verdura ricche di vitamine, fibre e acqua.

I migliori cibi anti-caldo

pesche : sono ricche di acqua, potassio e vitamina C

: sono ricche di acqua, potassio e vitamina C zucchine : ricche di sali minerali

: ricche di sali minerali cetriolo : un must della cucina estiva, si mangia anche crudo ed è ottimo per riacquistare le energie

: un must della cucina estiva, si mangia anche crudo ed è ottimo per riacquistare le energie anguria : ricca anche di carotenoidi, ottimo anche per mantenere l’abbronzatura

: ricca anche di carotenoidi, ottimo anche per mantenere l’abbronzatura carote : sono ricche di betacarotene che oltre a far bene agli occhi favorisce anche l’abbronzatura.

: sono ricche di che oltre a far bene agli occhi favorisce anche l’abbronzatura. ciliegie: con il loro alto apporto di vitamina A

Tra i rimedi contro il caldo, inoltre bisogna bere anche almeno 2 litri d’acqua al giorno per non rischiare la disidratazione.