Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare questi 3 castelli incantevoli

La Sicilia, protagonista nel corso dei secoli di numerose dominazioni da parte di diversi popoli. Essa custodisce come uno scrigno fortezze inespugnabili costruite un tempo per difendere le città, che sono ora meta irrinunciabile da parte dei turisti. Sono più di 200 i castelli medievali presenti in Sicilia, visitarli tutti sarebbe impossibile per chi ha a disposizione poco tempo. Ecco a voi i 3 tre castelli più belli da visitare.

Il castello di Aci, Acicastello

Il castello è simbolo di quella che viene chiamata Riviera dei Ciclopi. Intorno al 902, quando l’emiro arabo Ibrahim conquistò Taormina e decise di avanzare verso la Riviera dei Ciclopi. Visto ciò, i siciliani certi della sconfitta decisero di capitolare, preferendo pagare la gizah, una sorta di pizzo. La roccaforte venne comunque rasa al suolo. Il castello di cui si possono ancora oggi ammirare le vestigia è opera della dominazione normanna. Attualmente si adagia su un promontorio basaltico costituito da colate laviche sottomarine risalenti a circa 500.000 anni fa. Fu costruito interamente in pietra lavica dai Normanni nel 1076 ed è accessibile attraverso un ponte in muratura. All’interno è stato istituito un museo civico che ospita reperti archeologici e storici. Questi reperti vanno dalla preistoria sino all’età medievale.

Il castello di Sperlinga, Enna

Il castello di Sperlinga è uno dei castelli della Sicilia più affascinanti, si trova in provincia di Enna, ed è un castello medievale la cui particolarità risiede nel fatto che è stato interamente scavato nella roccia intorno al 1080. Da qui deriva il nome Sperlinga, che significa appunto spelonga, grotta. Salendo una serie di ripide scale scolpite nella roccia, e dopo aver visitato tutti i sotterranei scavati all’interno dello sperone roccioso, vi ritroverete in cima alla fortezza. Vi sembrerà di essere sulla chiglia di un’enorme nave che naviga volando tra i panorami della valle circostante. Vi sembrerà di essere in cima al mondo. E’ una delle esperienze che si consiglia di fare se si passa da quelle parti.

Castello Maniace, Ortigia

A Siracusa, ed in particolare ad Ortigia, sulla punta del porto sorge il Castello Maniace, un degli esempi più importanti dell’architettura militare di Federico II. Fu costruito fra il 1232 e 1240. Il motivo della costruzione di questo castello fu proprio quello di proteggere e difendere la città; da lì si riusciva a controllare sia la terraferma che gli accessi via mare. L’intera storia di questo splendido castello, è costellata da una serie di avvenimenti importanti che l’hanno reso uno dei castelli più visitati in tutta la Sicilia. Un’esperienza da non perdere se deciderete di andare ad Ortigia.