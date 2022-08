Allerta formiche: questo è il periodo peggiore, ecco cosa fare

L’allerta formiche scatta in prossimità del caldo intenso, quando anche gli insetti sono alla ricerca di un posto fresco in cui sostare. Per questo potremmo vedere le formiche passeggiare fra le foglie, gli steli e i fusti delle nostre piante. Sono alla ricerca di cibo ma anche di un po’ di umidità e refrigerio.

Per fortuna, esistono diversi metodi naturali che possiamo adottare per tenere le formiche lontane dalle nostre case e dalle nostre piante. Non è necessario ricorrere a degli strumenti chimici o inquinanti. Cerchiamo di preservare la salute dei nostri spazi abitativi e delle nostre piante. Tra l’altro le formiche mangiano i parassiti e quindi concorrono a difendere le piante dagli attacchi nemici.

Come fermare l’allerta formiche

Le formiche non amano gli odori forti e nemmeno l’odore degli agrumi. Quindi l’olio di limone o di arancia aggiunto all’acqua è un buon modo per pulire le superfici e al contempo tenere lontane le formiche. Se notiamo una presenza di formiche trifoglio prepariamo un tessuto imbevuto di olio essenziale di menta piperita, in quanto ne sono particolarmente infastidite dall’odore.

Possiamo aggiungere qualche goccia di olio di menta piperita a un flacone spray pieno d’acqua e usarlo per pulire la cucina e altre aree infestate dalle formiche. Anche la pulizia con acqua e sapone allontana le formiche. Se l’infestazione di formiche è grave, è consigliabile usare la candeggina per pulire le aree infestate. Ma ricordiamoci di usare la candeggina solo in forma diluita e non come detergente.

Le formiche non amano l’odore di menta, cannella, vaniglia e altri profumi forti. Se utilizziamo un deodorante per ambienti profumato, scegliamo la fragranza respingente all’allerta formiche. Una combinazione di menta e cannella può essere molto efficace: basta aggiungere qualche goccia di olio di menta, cannella o eucalipto a un flacone spray riempito d’acqua e spruzzarlo nelle zone in cui si vedono le formiche.

Sigillare tutte le aperture della casa

Le formiche possono farsi strada nelle più piccole fessure e crepe. Sigillare tutte le fessure e le crepe visibili con un sigillante a base di silicone è un metodo per evitare che entrino in casa. Per sigillare le aperture più grandi si può anche usare della lana d’acciaio. Assicuriamoci di ripulire tutti i rifiuti, in particolare quelli che si trovano all’aperto, e che potrebbero essere fonte di cibo per le formiche.

Se abbiamo visto una o due formiche in casa, è probabile che siano state attratte da una delle tante fonti di cibo presenti nella maggior parte delle abitazioni. Le formiche amano il dolce e si nutrono di briciole, zucchero e melata, la dolce escrezione di afidi e altri piccoli insetti. Possiamo facilmente evitare che le formiche trovino fonti di cibo e acqua in casa vostra mettendo del borace in tutte le aree in cui potrebbero riunirsi.

È anche possibile mescolare il borace con acqua e zucchero per ottenere uno sciroppo per formiche da collocare nelle aree in cui è probabile che le formiche si radunino. Il borace è una sostanza tossica perciò facciamo attenzione ad animali e bambini.