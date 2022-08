L’ammorbidente è indispensabile per rendere i capi soffici e morbidi dopo il lavaggio. Tale prodotto, tuttavia, è altamente inquinante e risulta dannoso sia per la salute che per l’ambiente. Se vogliamo quindi evitare effetti nocivi, è meglio utilizzare degli ammorbidenti naturali. Vediamone alcuni che possono essere preparati direttamente con il fai da te.

Ammorbidente fai da te: l’ultima tendenza geniale e utile

L’acido citrico, elemento naturale acquistabile in erboristeria, riesce a donare morbidezza ai tessuti, svolgere un’azione anticalcare, addolcire l’acqua e rendere meno faticosa la manutenzione della lavatrice. Per preparare un ammorbidente naturale con questo elemento, sciogli 150 grammi di acido citrico al 10/15% in 1 litro di acqua demineralizzata, aggiungendo a piacere qualche goccia del tuo olio essenziale preferito. A questo punto versa circa 100ml di prodotto per 4-5 chili di bucato nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice.

Il bicarbonato di sodio è un ottimo ammorbidente naturale, capace di addolcire l’acqua, aiutare il detersivo a lavare meglio liberando il campo all’azione dei tensioattivi, svolgere un’azione anticalcare, proteggere i tessuti ed eliminare ogni odore sgradevole. Per realizzare questo ammorbidente basterà versare mezzo bicchiere di bicarbonato all’interno del cestello della lavatrice.

L’aceto svolge un’azione decalcificante, elimina i cattivi odori, ammorbidisce i tessuti e favorisce la degradazione naturale di enzimi e residui di detersivi, contribuendo inoltre a eliminare la potenziale carica allergenica rimasta nei tessuti. Tuttavia, essendo maggiormente aggressivo rispetto all’acido citrico, può contribuire alla corrosione di tubi e parti metalliche della lavatrice. Per tale motivo è consigliabile non utilizzarlo tutti i giorni.

Per preparare in pochi minuti l’ammorbidente fai da te mescola un litro di aceto di vino bianco con qualche goccia di olio essenziale di lavanda, di menta o di agrumi, così da donare un gradevole profumo al bucato.

Un ottimo ammorbidente naturale può essere ottenuto mescolando sale e bicarbonato. Basterà unire qualche tazza di sale e bicarbonato aggiungendo, a piacere, dell’olio essenziale di lavanda o di agrumi. Dopo di che bisogna aggiungere due o tre cucchiai del composto nel cestello della lavatrice poco prima del risciacquo.

Le palline ammorbidenti, riutilizzabili più volte, sono una soluzione completamente naturale, ecologica ed economica, perfetta per sostituire il classico ammorbidente. Realizzate in pura lana organica, devono essere inserite nell’asciugatrice, in modo da assorbire l’umidità. Inoltre, riduce i tempi di asciugatura e le pieghe e lasciare i capi morbidissimi.