La nostra mente appare come una sequela di enigmi continui dal punto di vista della complessità: se è sfatato il mito legato alla credenza che sfruttiamo solo una piccola percentuale del nostro cervello, ciò non toglie che una buona parte del funzionamento e dei limiti della nostra personale “centralina di comando” resti avvolta nel mistero. Tra le “criticità” maggiori legate al nostro cervello risultano evidenti quelle legate al concetto di imperfezione, che si evdienzia quando dimentichiamo le cose. Esistono comunque personalità che sembrano avere una predilizione nel dimenticare le cose. Quali sono i segni che dimenticano sempre tutto?

Attenzione a i segni zodiacali che dimenticano tutto! Sono questi 3

Sagittario

E’ un profilo sempre orientato al presente ed al futuro, ciò che è passato finisce rapidamente in un contesto piuttosto astratto come quello dei ricordi. Però nell’ambito pratico questo presenta un bel po’ di problemi in quanto dimentica sopratutto gli appuntamenti, le date e le scadenze di ogni tipo. Non perchè non ascolti, anzi, ma Sagittario “non è fatto” per ricordare.

Pesci

Rientrano in questa poco lusinghiera “classifica” i nati sotto il segno dei Pesci che sono i tipici smemorati per eccellenza. Loro prestano decisamente poca attenzione ai problemi quodiani e anche nel contesto lavorativo spesso il loro lavoro e i loro sforzi sono macchiati da dimenticanze continue. Nell’ambito pratico son meno smemorati.

Gemelli

Hanno una soglia dell’attenzione estremamaente limitata, legata ad un contesto di tempo: hanno una forma di “memoria a brevissimo termine”, il che li porta a vivere in ambiti estremamente confusionari. Anche se sono molto attenti ai dettagli, i Gemelli sono famosissimi per dimenticare tutto.