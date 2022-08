Cellulite: bere il caffè peggiora la condizione? ecco la verità

Per combattere la cellulite funziona consumare litri di caffè oppure peggiora la situazione ottenendo l’effetto contrario? Per capire se il caffè può favorire la cellulite bisogna prima riconoscere i suoi valori nutrizionali nonché le sue controindicazioni, qualora ce ne fossero. Sappiamo che il caffè è una bevanda eccitante però è anche un’ottima fonte di antiossidanti.

Tali sostanze possono avere un impatto positivo sulla pelle e sul suo aspetto. I benefici del caffè derivano da composti chiamati acido caffeico e acidi fenolici. È dimostrato che il consumo regolare di queste bevande contenenti caffeina può ridurre il rischio di sviluppare diverse malattie come il diabete di tipo 2 e il cancro.

Tuttavia, c’è anche un’altra faccia della medaglia quando si parla degli effetti del caffè sulla pelle: l’eccesso di zucchero, gli aromi artificiali e gli additivi possono avere un effetto negativo se consumati in maniera eccessiva e sregolata. Il segreto sta nel bilanciare così da poter godere dei suoi benefici e ridurre al minimo le controindicazioni.

Buone notizie per la pelle

Il consumo regolare di caffè può contribuire a ridurre la comparsa delle rughe e può addirittura migliorare l’aspetto della pelle. Esiste un legame tra il consumo di caffè e la riduzione del rischio di sviluppare rughe, soprattutto nella zona del viso. Ciò è particolarmente vero per le persone che consumano 2 o più tazze di caffè al giorno.

Uno dei motivi per cui il caffè potrebbe migliorare la salute della pelle è che la caffeina stimola il flusso sanguigno. Ciò significa che aiuta a trasportare le sostanze nutritive e l’ossigeno alla pelle e a rimuovere le scorie. La presenza di antiossidanti, inoltre, prevengono l’invecchiamento della cute e quello cellulare.

I benefici del caffè non si esauriscono con la riduzione delle rughe. È noto che il caffè aiuta a ridurre le smagliature. La bevanda è una ricca fonte di caffeina che ha dimostrato di ridurre del 50% l’aspetto delle smagliature. Questo perché la caffeina favorisce la produzione di collagene, che aiuta la pelle a ricrescere più forte e spessa.

Il caffè può anche essere usato come agente esfoliante che rimuove le cellule morte più velocemente, lasciando la pelle morbida e liscia. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, il caffè può anche aiutare a combattere le infezioni della pelle come l’acne, la psoriasi e l’eczema.

Il caffè può aiutare a combattere la cellulite

La caffeina contenuta nel caffè riduce l’aspetto della cellulite migliorando il flusso sanguigno grazie all’effetto antinfiammatorio di cui abbiamo accennato prima. Inoltre, agisce anche come diuretico, il che significa che aumenta la frequenza della minzione e che elimina più velocemente le tossine dal corpo.

È stato dimostrato che la caffeina riduce l’aspetto della cellulite in media del 22% dopo 6 settimane di consumo quotidiano poiché elimina la quantità di grasso e stimola il rilascio di grasso dalle cellule adipose. Il caffè può essere uno strumento straordinario per ridurre l’aspetto della cellulite, ma può anche essere dannoso se consumato in eccesso. Troppa caffeina, soprattutto se si soffre già di pressione alta, può infatti far trattenere più acqua e peggiorare la cellulite.