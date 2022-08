Non così utilizzato nel contesto moderno, ma il termine dispotico definisce una serie di comportamenti di natura autoritaria, che possono avere riscontri pratici ma anche no. Chi è dispotico di natura infatti tende a far sentire la propria presenza e le proprie azioni sugli altri, imponendole anche con una certa “violenza”. Una personalità dispotica è sempre dominante anche se può esserlo in tante maniere differenti. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni più dispotici dello zodiaco?

Ecco i 3 segni più dispotici secondo lo zodiaco. Attenzione!

Vergine

Detesta la definizione di dispotico e “dittatore” , ma inevitabilmente è quello che rappresenta in tutti i casi. E’ molto incidente ed efficace nel far prendere una piega a lui preferibile in tutti gli ambiti ed è anche molto sicuro delle proprie azioni. Fine comunicatore, Vergine riesce ad essere sempre ad avere enorme impatto sulla vita altrui, nel bene o nel male.

Ariete

Forse è il dispotico per eccellenza, quello più evidente che non ama manifestare questa natura con tutti ma rappresenta la personalità forte in tutti i sensi. Quando vuole, sa come farsi ascoltare, anche se spesso non è a conoscenza del potere che le sue azioni possono avere anche sul lungo periodo, nella vita degli altri.

Sagittario

E’ piuttosto autoritario sopratutto in amore, anche se non si direbbe. A sua discolpa va detto che è il senso di organizzazione nella vita di coppia a renderlo difficile da gestire. Si tratta di una sorta di “dispotico amichevole”, ma resta tale: ha modi di fare molto decisi che spesso indirizzano le proprie scelte.