Il contesto dell’erotismo rappresenta per molti un argomento tabù, mentre per molti altri riassume in maniera molto diversificata un connubio di preferenze e percezioni che evidenziano i nostri gusti. Le capacità “tra le lenzuola” costituiscono molto di più del più tradizionale appagamento fisico e psicologico, ma costituisce anche una forma di modo per aumentare l’autostima, rafforzare i rapporti di coppia e va ad influire di condizioni mentali e sociali. Insomma, essere “bravi a letto” non è cosa assolutamente scontata, e ciò lo dimostrano i numerosi trattati nonchè “rimedi medicinali” che migliorano le performance. Ma questo “talento” proviene comunque anche dalla nostra mente, ed è una parte del nostro carattere. Quali sono i segni zodiacali più bravi a letto?

Ecco i 3 segni zodiacali più bravi…a letto. Lo sapevi?

Scorpione

Scorpione, sia uomo che donna, è un amante estremamente appagante e soddisfacente, perchè circonda il partner e tutto il contesto del momento di mille attenzioni pur non essendo mai eccessivamente invadente. Ma è anche piuttosto preciso e votato a regalare piacere effettivo alla controparte.

Pesci

Il rapporto fisico costituisce qualcosa di molto complesso ed importante per i nati sotto il segno dei Pesci che non si limitano alla fase “meccanica” del rapporto ma danno enorme peso a tanti fattori romantici e legati ad un contesto di sensazioni e cura. E’ impossibile che un partner di un Pesci si senta annoiato.

Ariete

Probabilmente i più “impulsivi”, quasi “selvaggi” in assoluto. Sia per una “notte di fuoco” ma anche per rapporti abitudinari sempre molto “focosi”, gli Ariete non si fanno pregare, ed amano sia elargire piacere che provarlo loro stessi, anche sperimentando cose nuove.