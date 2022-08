Gelato siciliano: arte antica per tradizione in questi paesi, ecco quali

Il dolce più famoso dell’Italia è proprio il gelato. La tradizione del gelato è una tradizione molto antica, che risale a tantissimi anni fa. Essa nasce niente poco di meno che in Sicilia. D’altronde, dalla patria dell’inventore del gelato, non ci si può aspettare che il meglio. Questa preparazione affonda le sue radici nel passato e trae origini da quella dominazione araba che tanto ha influenzato la cucina siciliana. Scopriamo le tradizioni.

La tradizione araba

Della dominazione araba si tramanda che il gelato sia stato inventato proprio da questo popolo che aveva l’uso di bere nelle giornate d’afa una bevanda zuccherata, in Sicilia nel 827 ci portarono la “canna” in cui si ricavava una sostanza dolciastra, refrigerata con la neve e preparata con latte o acqua, essenza di frutta, vaniglia e cannella. La chiamavano “Sciarbat” (sherbeth) che vuole dire sorbire, padre del sorbetto. Fatta con le rare nevi dei nostri monti palermitani, non a caso alcuni rilievi riportano il toponimo dato proprio dagli arabi: pizzo Niviera nei pressi di Giacalone. Questo è il luogo più vicino alla città in cui si può ricavare la neve dalle niviere, una sorta di buche realizzate nel terreno, in cui deposta la neve al suo interno.

La storia della tradizione

L’invenzione del gelato si deve ad un Siciliano, Francesco Procopio Cutò, il quale sviluppò una formula per preparare un gelato esclusivo. Egli sostituì il miele con lo zucchero e aggiunse sale e ghiaccio per farlo durare di più. Cutò si trasferì a Parigi, dove aprì il suo Cafè Procope, primo caffè letterario d’Europa. Perfino Voltaire impazziva per i suoi gelati. Quello del gelato artigianale siciliano è un culto. Se vi trovate a Palermo dovete necessariamente assaggiare i cosiddetti “pezzi duri“, cioè tranci di gelato multi gusto, come il tradizionale giardinetto, cioè al gusto di fragola, limone e pistacchio. Tra i locali storici c’è, ad esempio, la gelateria Ilardo, che si trova al Foro Italico.

Gelato artigianale siciliano

Una delle particolarità culinarie siciliane è quella della grandissima vastità di scelta di gusti in quanto gelato! Si rimane sbalorditi per i colori e la varietà di gusti. Che siano gusti a base di frutta o le classiche creme, è difficile sbagliare, soprattutto se si sceglie una bella briosha con il gelato. In particolare, in estate, un gusto tradizionale si trova a Siracusa, ed è il gelato scursunera, ossia gelsomino. Un gusto che richiama la migliore tradizione di Sicilia. Si trova sia la granita, che il gelato. La parte orientale dell’isola, rispetto a quella occidentale, è più specializzata nella preparazione delle granite.