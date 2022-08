Siamo portati ad apprezzare le personalità che danno l’impressione di non voler “dissimulare” alcuna forma di tenzenza o azione, mentre chi agisce in maniera poco onesta e subdola, viene solitamente percepita come “negativa”. I profili subdoli utilizzano questa forma di comportamento, che in molti casi fa parte della statura caratteriale di base, per dissimulare le proprie intenzioni e a comportarsi in modo falso ed ingannevole, generalmente per adempiere a scopi personali. Ma esistono anche subdoli che lo sono “senza motivo”. Secondo lo zodiaco fanno parte di questa categoria le personalità che fanno parte sopratutto dei seguenti segni, per quanto riguarda il mondo maschile. Ecco gli uomini più subdoli!

Gli uomini più subdoli secondo lo zodiaco sono questi 3. Li conosci?

Capricorno

L’uomo Capricorno solitamente parla poco, ma parla il giusto, non ama i proclami e gli “squilli di trombe” ma ottiene quasi sempre quello che vuole. Questo perchè è un uomo che sa come “tirare i fili giusti” e farlo in modo da non destare sospetti. Si tratta di un profilo estremamente “temuto” per questo motivo.

Vergine

La capacità di controllo sugli altri dell’uomo Vergine è conclamata e famosa, anche perchè riesce a rendersi credibile ed affidabile anche quando non lo è affatto. Anche se ha una spiccata moralità, spesso fa ricorso a comportamenti poco trasparenti per ottenere dei vantaggi.

Sagittario

Dietro un’aspetto leggero amichevole e gioviale, si nasconde una personalità che manifesta un modo di operare spesso molto subdolo, quasi viscido, che tuttavia è molto abile nel tenere “nascosto”. E’ anche molto bravo a far “ricadere la colpa” sugli altri.