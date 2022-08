Le personalità umane sono estremamente varie e diversificate, e per questo risulta difficile “inquadrare” da subito una persona rispetto ad un altra. Anche per questo motivo facciamo ricorso a diverse strategie per comprendere la natura di un individuo, in quasi tutti i casi comunque tendiamo a “star lontano” da persone che hanno manie eccessive di controllo. Questa definizione solitamente identifica quelle persone che per predisposizione caratteriale vogliono sempre avere un controllo sulla propria vita, ed in molti casi questo significa averla anche sugli altri, partner in cluso. Secondo lo zodiaco i segni con manie di controllo sono sopratutto i seguenti.

I segni con manie di controllo secondo lo zodiaco. Sono questi, lo sapevi?

Leone

Leone è solo apparentemente tranquillo, è un “conservatore” in senso generico, nel significato legato alla propria vita: non amano cambiamenti radicali essendo naturalmente spaventati, quindi sono orientati a tenere un controllo non così evidente ma incredibilmente subdolo e presente sulle persone che lo circondano.

Toro

E’ sopratutto nell’ambito privato e sentimentale che Toro, un segno solitamente affabile e non così “dittatoriale” diventa molto meticoloso, a tratti realmente si sente “proprietario” del partner. E’ consapevole che questo è un problema se non gestito, quindi la controparte deve essere brava a “Limare” eventuali eccessi in tal senso.

Vergine

Il controllo che ha sugli altri Vergine è molto sottile, quasi impalbabile dall’esterno, visto che non sembra mai realmente interessato ad impicciarsi degli affari altrui ma ha una grande influenza sopratutto nelle azioni, sugli altri. Qualsiasi contesto che “tocca”, viene considerato assolutamente modificato dal segno.