Il contesto odierno ci “obbliga” a tenere un livello di organizzazione minimo quantomeno sufficiente per operare in tutti i settori della nostra giornata: a partire da quello professionale, fino a quello “familiare” e sentimentale, bisogna teneere abbastanza ordine nella propria vita per evitare di perdere tempo e risorse. Se molti segni sono ordinati ed organizzati di natura, e non devono quindi sforzarsi più di tanto, esistono tante altre personalità che evidenziano un carattere tendente al disorganizzato. I profili disorganizzati sono in costante difficoltà per quanto riguarda mantenere un senso di organizzazione. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni?

I segni più disorganizzati secondo lo zodiaco sono questi 3. Li conosci?

Sagittario

Non è una sorpresa che Sagittario risulti effettivamente tra quelli che sembrano costantemente in balia degli eventi, anche se questo non sembra spaventarli ne tantomeno portarli a modificare il modo di essere, decisamente poco previdenti. Sagittario preferisce agire sull’immediato.

Bilancia

Strano vedere Bilancia in questa lista, in quanto è un maniaco dell’ordine. Però ha un difetto, ossia quello di sopravvalutare le proprie tempistiche e le proprie capacità. Anche se provano ad organizzarsi per tempo, risultano spesso un po’ svagati e sono costretti in molti casi a modifiche dell’ultimo secondo.

Pesci

Quasi orgogliosamente disorganizzato, Pesci è famoso proprio per una natura sempre un po’ svagata, quasi ribelle, e non orientata all’ordine ossessivo. Questo li rende molto genuini, di contro in ambiti professionali spesso fanno fatica proprio perchè non riescono a mantenere un livello minimo di organizzazione. Pianificare non fa parte della natura del segno.