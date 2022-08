Il bucato perfetto esiste: ecco come averlo profumato, morbido e luminoso

Il bucato perfetto può sembrare un sogno irrealizzabile, specie quando hai dei capi particolarmente sporchi. Eppure non c’è niente di meglio di ritrovarsi un bucato profumato, morbido e luminoso a lungo! Se hai provato di tutto, dal detersivo suggerito dalla vicina di casa al prodotto più promosso in televisione, senza ottenere risultati, ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe ti sveleremo alcuni trucchi per avere panni immacolati, soffici e profumatissimi.

Bucato perfetto: come averlo luminoso, profumato e morbido

Ti sei stancato di panni sbiaditi, che perdono morbidezza e un buon profumo dopo pochi lavaggi? Se adotterai alcuni semplici, ma cruciali accorgimenti, otterrai sempre un bucato perfetto, soffice e profumato a lungo. Non basta riempire il cestello e usare il detersivo più costoso per avere capi candidi e luminosi. È importante sapere come fare il bucato in modo corretto. Ecco alcuni consigli per avere un bucato perfetto!

Separa sempre i panni bianchi dai panni colorati

Prima di fare il bucato, dovrai ricordarti di leggere le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei vari capi. Devi separare sempre i capi bianchi da quelli colorati, soprattutto se nuovi. Un vestito nuovo è facile che perda colore e stinga, l’inchiostro va a sporcare i panni bianchi, rovinandoli.

Dovresti avere cura di dividere sempre i vari tipi di tessuti. Il cotone, per esempio, se molto sporco, può essere lavato a 60°, mentre tessuti più pregiati, come la seta o lana, non andrebbero lavate sopra i 30°. Quando lavi un capo di lana a mano, non usare l’acqua fredda, perché causerebbe uno shock termico al tessuto. Prediligi sempre acqua a temperatura ambiente.

Come eliminare tutte le macchie e avere un bucato perfetto

Alcune macchie vanno via mettendo i panni direttamente in lavatrice. Altre, più ostinate, hanno bisogno di un pretrattamento. Ciò che conta è agire tempestivamente, quando le macchie sono ancora fresche e non hanno il tempo di impregnare le fibre.

Usa il percarbonato di sodio per smacchiare i panni particolarmente sporchi. È il prodotto ideale per fare tornare i tuoi capi immacolati e luminosi come un tempo! Il percarbonato sbianca, igienizza e ammorbidisce i tessuti, elimina le macchie più difficili, è delicato sui tessuti colorati e migliora il lavaggio, se l’acqua è molto dura.

Se dovrai pretrattare un tessuto, ti basterà riempire una bacinella con acqua bollente. Aggiungi quindi un cucchiaino di sapone per il bucato. Cospargi poi sulla macchia da trattare del percarbonato, arrotola il capo e lascialo in ammollo per una notte. Il giorno dopo potrai procedere con il lavaggio a mano o in lavatrice.

Come avere un bucato profumato a lungo

Se vuoi un bucato perfetto, luminoso e profumato a lungo, dovresti sostituire il normale ammorbidente con uno realizzato a casa. Gli ammorbidenti presenti sul mercato sono quasi sempre prodotti chimici, inquinanti e nocivi per la salute. Vuoi un ammorbidente che sia davvero in grado di rendere morbidi i tuoi capi, senza spendere un capitale i prodotti? Usa l’acido citrico!

Realizza un ammorbidente fai-da-te versando 150 gr di acido citrico in un litro d’acqua demineralizzata. Versa in un flacone e agita con cura, per ottenere una miscela omogenea. Avrai un ammorbidente efficace che potrai aggiungere a ogni lavaggio in lavatrice.

Infine, dovresti imparare ad asciugare il bucato correttamente. Lo sapevi che sulle etichette dei panni sono riportate anche le istruzioni per stenderli nel modo migliore? Si tratta dei simboli quadrati con alcune linee all’interno. Una linea orizzontale, per esempio, vuol dire di asciugare il capo al sole. Se ci sono due linee, una orizzontale e una obliqua, significa che il tessuto andrà fatto asciugare all’ombra.