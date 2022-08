Il veterinario spiega ogni quanto pulire il tuo gatto: ecco la risposta

Chiunque abbia un gatto sa quanto questo piccolo felino sia abbastanza attento alla pulizia. Considerato come uno degli animali più puliti, ci sono delle volte in cui la sua odierna pulizia non è abbastanza. Ma ogni quanto bisogna lavare il gatto?

E’ meglio lavarlo?

Fatta eccezione per alcuni esemplari di gatti, questi ultimi non sono grandi amanti dell’acqua. Anzi, tendono di solito a fuggire a prima vista. Ma che sia gradito o meno, il bagno del gatto è utile quanto necessario certe volte. Serve infatti a eliminare lo sporco accumulato durante le passeggiate, a rimuovere l’eccesso di pelo nei periodi di muta e a sbarazzarsi di eventuali parassiti che stazionano sull’animale. È però altrettanto vero che il suo pelo può necessitare di cure specifiche e, per quanto sia pulito l’ambiente in cui vive, non sarà mai completamente immune allo sporco. Inoltre, se il gatto è abituato a scorrazzare in giardino o ad avventurarsi nei dintorni, il problema si farà ancora più evidente. Oltre all’accumulo di sporcizia, va tenuto presente che il mantello del gatto può essere soggetto a infestazioni ad opera di insetti e parassiti, come pulci, zecche e pappataci.

Ogni quanto lavare il micio

Il consiglio più utile è quello di lavare il gatto di tanto in tanto, per prendersi cura del suo benessere e per altre cose sopra elencate. È inoltre importante ricordare che esistono situazioni in cui il lavaggio è praticamente obbligatorio. Questo è il caso di gatti che ha subito un interventi e sono costretti a indossare il collare elisabettiano; oppure dei mici anziani che non provvedono più alla propria igiene personale e degli esemplari che sono entrati a contatto con sostanze tossiche. Ma ogni quanto è consigliato lavare il nostro felino? Ebbene, la frequenza ideale con cui fare il bagno al gatto è molto variabile. Occorre infatti tenere conto di diversi fattori. I più importanti sono il tipo di pelo, la stagione dell’anno e lo stile di vita dell’animale. In generale, un gatto a pelo medio-lungo richiede di essere lavato ogni 2-3 settimane. Invece, per gli esemplari a pelo corto può essere sufficiente una volta ogni 2 mesi. In ogni caso, è comunque buona norma non eccedere con i lavaggi. Se sono troppo troppo frequenti, possono portare a un indebolimento del pelo e di conseguenza causare dei problemi di salute al nostro felino. Il pelo è come se fosse il loro scudo contro i pericoli esterni, bisogna per questo, cercare di prendersene sempre cura.