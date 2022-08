Molti italiani hanno già fatto domanda: accedi così al bonus vacanze

Anche per quest’anno è possibile richiedere dei bonus per le vacanze estive erogati dall’INPS. Le agevolazioni relative al bonus vacanze da 500 euro, istituito nel 2020 dal Decreto Rilancio, sono state revocate ma sono stati introdotti nuovi contributi.

A chi spetta il bonus vacanze

I bonus vacanze 2022 sono delle iniziative dell’Istituto di previdenza che ha aperto tre specifici bandi. Questi sono rivolti esclusivamente ad alcune categorie di potenziali beneficiari. In particolare, coloro che possono chiedere il bonus vacanze INPSieme 2022 sono:

le famiglie di pensionati;

le famiglie con figli a carico con disabilità;

studentesse e studenti figli dei dipendenti e pensionati della PA (delle scuole medie e scuole superiori).

L’obbiettivo principale è l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici, in Italia e all’estero nei mesi di giugno, luglio e agosto. Mentre per quanto riguarda il bando per i pensionati, anche nei mesi di settembre e ottobre.

Come funziona?

Voucher vacanze, come funziona: come accennato, il bonus vacanze è stato interrotto al 31 dicembre 2022 e non vi è stata neanche la proroga per spendere l’assegno vacanza non ancora usato. Il Governo ha infatti deciso di non prorogare ulteriormente il voucher vacanze fino a 500 euro da spendere presso le strutture italiane. Ma vediamo come funziona per i diversi bandi.

Bonus vacanze INPS pensionati

Questo bonus prevede l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici nel nostro paese. Le domande devono essere fatte pervenire entro le 12 del 15 aprile e le graduatorie saranno poi rese note entro il 18 maggio. Sono disponibili in tutto 3.850 contributi, totali o parziali, utilizzabili per soggiorni di otto oppure di 15 giorni. Ciascun contributo può arrivare a un massimo di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni (e 14 notti) e di 800 euro per le vacanze di otto giorni (e sette notti).

Bonus vacanze 2022: studenti scuole medie

I contributi possono essere usati sia per vacanze in Italia che all’estero. Il bonus è previsto per il periodo che va da giugno ad agosto 2022. Estate Inpsieme Italia 2022 è in particolare un bando mirato ad offrire la possibilità di fruire di soggiorni in Italia. Per questo bando, l’Istituto di previdenza assegna 12.020 contributi, in base ad una graduatoria resa nota entro il 20 maggio. L’importo massimo di ogni contributo è di 600 euro per il contributo legato ad un soggiorno di 8 giorni (7 notti) o 1.000 euro per un soggiorno pari a 15 giorni (14 notti).

Bonus vacanze: studenti scuole superiori

Il terzo bando Inps è specificamente rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e consente di poter sfruttare soggiorni studio all’estero e vacanze tematiche in Italia, nel quadro della stagione estiva 2022 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022. Per ambo i bandi rivolti a studenti e studentesse, le domande potranno essere fatte pervenire fino alle 12 del 22 aprile.