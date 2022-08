Oroscopo domani Branko, 6 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, sabato 6 agosto 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 6 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani, merito di un cambio di Luna particolarmente eccitante, potresti passare un sabato sera sexy. Se sei solo da tempo e non hai legami sentimentali dovresti uscire e metterti in gioco. Potresti imbatterti in un incontro interessante.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani ti converrà usare molta cautela in amore, specialmente se il partner dimostra di avere diverse pretese. Purtroppo questo Marte nel segno con Urano si scontra con il Sole e con Saturno e non sarà affare da poco. Nelle prossime ore non saranno da escludere dissapori e tensioni di coppia.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani si preannuncia una mattina proficua. Approfittane, per portare avanti i tuoi progetti, gli affari, o se dovrai discutere di qualcosa. Domenica poi, quando la Luna diventerà opposta, sarà più difficile risolvere le difficoltà, affrontare gli impegni.

Oroscopo domani: Cancro

Domani qualcuno potrebbe essere coinvolto in particolari manovre di seduzione. Non c’è da sorprendersi, visto che la tua Venere transita ancora nel segno. I single più incalliti farebbero bene a mettere al bando la propria diffidenza e cominciare a guardarsi attorno.