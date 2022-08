Oroscopo domani Paolo Fox, 6 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 6 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 6 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani occorrerà ancora una certa prudenza nelle relazioni con gli altri. Cerca di non irritarti se credi di essere stato messo da parte sul lavoro.. Chi ha cercato di farti le scarpe, verrà punito dal destino. Per fortuna, c’è sempre un Giove attivo a farti da protezione negli eventi. Inoltre, dalla prossima settimana anche Venere entrerà nel tuo segno e sarà un nuovo slancio all’amore.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà una nuova giornata utile per discutere di grandi progetti che potrebbero assorbirti a partire dal prossimo autunno. Adesso che Mercurio è nel tuo segno sarà possibile farlo. Oltretutto, con Venere ancora in aspetto favorevole le prossime 24 ore saranno intriganti per chi vorrà fare nuovi incontri e mettersi in gioco in amore. Una semplice simpatia può trasformarsi in qualcosa di più.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti iniziare a lasciarti alle spalle il passato. Cose semplici, come una frase detta male dal partner, potrebbe avere un peso eccessivo. Questo perché tu tieni particolarmente alla forma, al modo di esprimersi. Inoltre, non sono pochi i nati in Bilancia più fragili emotivamente, perché nei mesi scorsi hanno dovuto affrontare un problema personale. Cerca di recuperare più forza, considerato che la prossima settimana anche Venere tornerà attiva.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannuncia una giornata un po’ pesante. Sarà colpa di Marte in aspetto opposto. Anche se negli ultimi tempi sei stato un po’ male, sforzati di recuperare un po’ di tranquillità in più. Marte in opposizione significa disagi, come infiammazioni o un animo un po’ troppo agguerrito. Cautela con la salute. Cerca di farti scrollare addosso i piccoli disagi e vedrai che tornerai più sereno. Dalla prossima settimana ti servirà prudenza in amore, altrimenti rischierai di diventare troppo intollerante.