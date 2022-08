Oroscopo Paolo Fox domani, 6 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 6 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 6 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti iniziare a fare programmi in vista di domenica. Si preannuncia una bellissima giornata illuminata dalla Luna nel segno. Giove ancora in aspetto favorevole vuol dire avere un grande vantaggio, nuove opportunità per emergere. In amore dovresti rivelare ciò che provi nel tuo cuore, confermare una storia, un sentimento. Stelle che aiutano ad attrarre la persona giusta.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani comincia un conto alla rovescia. Fra pochi giorni ti libererai di Venere opposta e dedicarti all’amore, ai tuoi affetti diventerà più semplice. Anche chi non ha avuto una vera crisi, è probabile che sia stato assorbito dal lavoro, dagli impegni pratici. Dalla prossima settimana sarà più facile portare avanti anche i progetti di lavoro. Dovresti mollare un po’ il controllo delle situazioni, di tutti i rapporti.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà ancora una giornata un po’ faticosa. In amore chi ha già avuto momenti di tensione nella coppia, dovrebbe provare a superarli in questi giorni. Dalla prossima settimana Venere diventerà opposta e comprendersi sarà più difficile. Qualcuno, forse, sentirà di più il bisogno di uno spazio proprio, di maggiore libertà.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovresti provare a mettere da parte i pensieri negativi. Nel corso della giornata potrebbe arrivare un certo disorientamento che potrebbe dipendere anche da un po’ di stanchezza. Sei preoccupato per qualcuno, un famigliare, o stai affrontando molte spese per la famiglia. Sono molti i Pesci occupati a dare una mano agli altri e non sempre risulta facile. Nelle prossime settimane dovresti cercare di non vivere tutto in modo stressante, non prendere ogni cosa di petto o stara male.