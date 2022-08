Per pavimenti lucenti e lucidi, usa questi 3 ingredienti naturali della nonna

Per ottenere dei pavimenti lucenti bisogna ricorrere ad alcuni ingredienti naturali che utilizzavano in passato le nostre nonne. I pavimenti, però, non sono tutti uguali. Le diverse superfici hanno bisogno di prodotti differenti per brillare e apparire come nuovi. Per fortuna, a ogni problema corrisponde una soluzione ecologica, efficace e naturale.

Pulire i pavimenti non è così spaventoso come si pensa. Essendo una parte essenziale della casa, la sua scelta è importante in termini di design e durata. La pulizia dei pavimenti può essere un lavoro difficile, ma con l’aiuto dei prossimi consigli fai da te, potremo far brillare i pavimenti e farli sembrare nuovi.

Pavimenti lucenti in piastrelle e laminato

I pavimenti in piastrelle e in laminato sono i due tipi di pavimentazione più diffusi. Per entrambi, il primo passo è rimuovere lo sporco e la sporcizia con un aspirapolvere e uno spazzolone delicato. Le superfici possono sopportare una certa quantità di umidità. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non esagerare.

Un panno umido dovrebbe essere sufficiente per pulire le piastrelle e i pavimenti in laminato. Il passo successivo è quello di scegliere la soluzione di pulizia giusta: in questo caso, un detergente che non contenga particelle abrasive che potrebbero danneggiare la finitura. Meglio se neutro ed ecologico. Oppure utilizzare una soluzione acqua, bicarbonato di sodio e succo di limone.

Pavimento in legno massiccio

Il legno è uno dei materiali migliori per i pavimenti: è resistente e ha un aspetto straordinario. Il modo migliore per pulire i pavimenti in legno massiccio è usare una scopa morbida e una soluzione detergente che non contenga particelle abrasive. Per evitare che si sporchi, è possibile utilizzare tappetini protettivi.

Se il pavimento in legno è macchiato, si può provare a rimuovere la macchia con una soluzione detergente o del succo di limone. Lasciamo il succo di limone sulla macchia per qualche ora e poi strofiniamo l’area con una spazzola morbida. In alternativa, possiamo anche usare il bicarbonato di sodio.

Pavimenti in marmo

Il marmo è una superficie elegante. Tuttavia, il materiale è poroso e può trattenere i residui di sporco con facilità. Per rimuovere lo sporco più ostinato si può usare il dentifricio. Sarà sufficiente strofinare il dentifricio sulla zona da trattare e risciacquare dopo qualche minuto. Si può anche provare a usare bicarbonato di sodio, aceto bianco o acqua ossigenata per pulire il pavimento in marmo.

Pavimenti lucenti in vinile

Il pavimento vinilico è uno dei tipi di pavimentazione più versatili. È resistente e facile da pulire e si può trovare in una vasta gamma di colori e finiture. Dal grafite al beige, è possibile trovare pavimenti e piastrelle in vinile in quasi tutti i colori immaginabili. La maggior parte delle macchie può essere facilmente rimossa con una miscela di acqua calda e aceto bianco. Una o due volte all’anno va applicato un sigillante o un lucidante, il quale aggiungerà una piacevole lucentezza. Facciamo attenzione a scegliere sempre detersivi neutri per la pulizia quotidiana in modo che l’acidità non intacchi la vernice dei pavimenti.