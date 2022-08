Prevedere l’andamento del valore del Bitcoin è una cosa molto difficile, dato che si tratta di una moneta molto volatile. Infatti può portare a elevati picchi ma può anche ridursi in un baleno.

Per capire quando è meglio investire e quando no, bisogna analizzare e osservare sempre i grafici che rappresentano il suo andamento. Si devono anche valutare degli aspetti esterni, che potrebbero incidere sul valore del Bitcoin. Sono molti i fattori anche esterni, che influenzano il valore di questa criptovaluta.

Quanto varrà Bitcoin il prossimo mese? Le previsioni pazzesche

Dopo il suo inaspettato ribasso, il Bitcoin sembra che si stia riprendendo. Infatti ha chiuso luglio a più di 20.000 $, ma ovviamente ci possono essere ulteriori ribassi o si può anche rialzare fino ad arrivare ad un range di 28-30.000 $. Dopo la chiusura di Wall Street, è possibile che ci sia un ulteriore ribasso fino ad arrivare a circa 17.000 $.

Il suo andamento, sicuramente dipende anche dai mercati tradizionali, come la modifica di alcuni tassi di interesse. Si devono monitorare anche altri asset, come ad esempio le altcoin. Infatti il mondo delle criptovalute si è ridotto circa del il 40% rispetto all’anno scorso.

C’è da dire però, che il crollo non è una novità, infatti anche negli anni passati ci sono stati, quindi è del tutto normale. Si spera quindi comunque di rivedere il Bitcoin intorno ai 70.000 $ nel giro di qualche anno.

Per l’andamento di questa moneta nel corso del mese di luglio, non si sa molto. Infatti si tratta di una fase di stallo e gli esperti non sono molto fiduciosi su una risalita nel breve.

In conclusione, possiamo dire che per cercare di fare una previsione sul Bitcoin, ci si deve tenere sempre aggiornati sul suo andamento, osservandone il valore e le quotazioni, per poi decidere se è meglio rischiare o aspettare ancora un po’.