Questa soluzione naturale è la migliore per i tuoi vetri: ecco qual è

Esiste una soluzione naturale per i tuoi vetri che potrai realizzare facilmente a casa con semplici ingredienti. Pulire i vetri di casa può sembrare semplice, ma non sempre lo è. Troppo spesso, pur usando i migliori prodotti, o quelli che riteniamo tali, presenti in commercio, il vetro rimane opaco e striato. Se sei stufo di consumare tovaglioli di carta e detergenti di ogni genere, allora ti trovi sulla pagina giusta! Nelle righe seguenti ti sveleremo una soluzione naturale fai-da-te per preparare un detergente per vetri efficace a costo zero.

Ecco la migliore soluzione naturale per i vetri

I prodotti commerciali, oltre ad avere un alto impatto ambientale, non sono sempre in grado di pulire i vetri delle finestre in modo impeccabile. Quasi sempre lasciano uno strato di cera sugli infissi, la causa di aloni e striature antiestetiche.

Se hai provato di tutto, dal detergente consigliato dalla suocera all’ultimo prodotto uscito in commercio, senza risultati soddisfacenti, è arrivata l’ora di ricorrere ai rimedi casalinghi. Le nostre nonne avevano ragione: gli ingredienti più semplici, che teniamo in casa, sono sempre i migliori!

Per eliminare ogni alone e striatura, ed evitare che i vetri si appannino, è sufficiente una soluzione naturale a base di acqua e aceto bianco. La prima volta che adotterai questo rimedio, ti converrà aggiungere alcune gocce di sapone per i piatti. In questo modo potrai rimuovere tutto l’accumulo di cera che si depositato sulle tue finestre nel tempo.

Preparare un detergente per vetri ecologico fai-da te è un gioco da ragazzi. Ti basterà 100 ml di aceto in 400 ml di acqua. In alternativa, andrà bene anche il bicarbonato di sodio. In un flacone contenente 500 ml di acqua dovrai sciogliere 48 gr di bicarbonato.

Semplici trucchi per pulire i tuoi vetri