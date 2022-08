Nella vita spesso prevale l’equilibrio tra le cose e le urgenze: se molti trovano assolutamente evidenziare comportamenti egocentrici, ossia che vanno a “colmare” i propri bisgoni attraverso modi di comportarsi, legati alla propria figura e persona. Quindi in molti casi appare normale badare a noi stessi, ma non per tutti è così: personalità di vario genere hanno una tendenza a dare poco peso ai propri bisogni e alle necessità, si tratta dei cosiddetti segni trascurati secondo lo zodiaco. Questo tratto può prescidnere da varie forme di comportamenti, legati a pigrizia, poca fiducia, distrazione, ma non solo. Quali sono i segni trascurati?

Questi sono i segni più trascurati secondo lo zodiaco. Li conosci?

Bilancia

E’ il contrario di un egocentrico, Bilancia infatti non da particolare peso alle persone prese singolarmente quanto piuttosto ad un contesto e ad un’ideale più o meno generico. Si spende molto per case umanitarie ed altruistiche, “dimenticando” però di prendersi cura di se stesso, anche fisicamente parlando.

Capricorno

Sono segni molto concreti, portati sempre a fare qualcosa di estremamente utile ed urgente. Sono “tutta forma e poca apparenza” in tutti i sensi: spesso appaiono trasandati e poco legati alla cura estetica del corpo, di contro sono estremamente efficienti ed organizzati.

Cancro

Cancro preferisce sempre concentrarsi sugli altri piuttosto che su se stesso, come forma di reazione naturale. Però si da troppa poca importanza, e come si usa dire in questi casi “non si vuole abbastanza bene”. Spesso è troppo concentrato a rendere felici gli altri che se stesso.