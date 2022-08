Se il tuo gatto si gratta spesso le orecchie, attenzione: ecco cosa potrebbe essere

I gatti possono grattarsi le orecchie per diversi motivi, che siano infezioni o meno, che coinvolgono il padiglione auricolare esterno. I gatti tendono a nascondere i propri malanni, ma il prurito alle orecchie è così intenso a volte che rende inevitabile l’istinto a grattarsi con le zampe.

Una zona sensibile e delicata

Uno dei punti più belli e morbidi al tatto, le orecchie del gatto sono una delle cose che ci attira di più quando decidiamo di coccolarli. Per quanto siano uno dei punti preferiti per loro, sono anche molto delicate e si possono lesionare molto facilmente. Ad accompagnare il prurito si possono presentare anche altre cose, come del cerume eccessivo, presenza di croste, pus e parassiti. Oltre ad essere una delle cause principali, come vedremo, del prurito del gatto, la presenza di parassiti può anche essere un segnale importante che c’è qualcosa che non va. Infatti se vediamo che il gatto continua a scuotere la testa da un lato all’altro, oppure che si graffia continuamente con la zampa e con le unghie, bisogna agire tempestivamente.

Le possibili cause: parassiti

Le cause inoltre possono essere diverse ed è importante capire di quale si tratta. Bisogna fare il possibile per scongiurare che la situazione possa compromettere l’udito del gatto. In particolare uno delle possibili cause sono i parassiti, come le pulci e le zecche. Quando vanno in giro nei prati ma anche quando sono tranquilli in casa perché magari altri animali domestici ne sono ‘portatori’, i gatti possono sempre essere vittime dei parassiti. Si tratta di minuscoli parassiti che vivono e prolificano in ambienti caldi e umidi, che si nutrono di pelle morta e che provocano non solo prurito e irritazione, ma anche delle lesioni alle orecchie.

Possibili cause: infezioni

Sia che si tratti di infezioni di tipo micotico sia di tipo batterico, esse rientrano sicuramente tra le cause principali del prurito alle orecchie dei gatti. Nel primo caso solitamente si tratta di infezioni scatenate da funghi e lieviti, come la Malassezia. Mentre tra i batteri più aggressivi dell’orecchio del micio ritroviamo lo Strafilococco e lo Pseudomonas.

I rimedi

I veterinari hanno sempre sconsigliato la pratica dei metodi fai da te per risolvere il problema prurito. Alla prima comparsa del problema, è consigliata una visita. Di solito, il rimedio prescritto è quello di alcuni tipi di gocce auricolari da applicare nell’orecchio una volta al giorno per una settimana o più. Prevenire problemi auricolari è semplice: basta avere cura e attenzione alla pulizia delle orecchie del gatto. ‘Perdiamo tempo’ ad asciugare bene le orecchie, anche internamente, dopo un bagno o quando micio rientra da una passeggiata sotto la pioggia.