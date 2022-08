Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare i posti panoramici più belli

La Sicilia è una delle mete più scelte durante tutto l’anno. Apprezzata sia in inverno, per visitare le città e la loro storia, sia in estate con le splendide spiagge che questo posto ha da offrire. Ma la Sicilia non è solo questo. Ci sono in tutto il territorio, dei luoghi panoramici mozzafiato e suggestivi. Vediamo quali e dove!

Mondello vista da Monte Pellegrino

A Monte Pellegrino, situato in pieno centro città a Palermo, potrete avere una delle viste più belle e suggestive di tutta la Sicilia. Monte Pellegrino è un luogo di ritrovo religioso ma anche il luogo più suggestivo dal quale godere di una magnifica vista. Da quel punto vi sembrerà di toccare non solo il cielo con un dito, ma bensì l’intera città. Si dice che chiunque si affacci da Monte Pellegrino abbia un improvviso brivido seguito da sensazioni positive ed una voglia di tuffarsi nelle acque cristalline di Mondello.

Catania dalla cupola della baida di Sant’Agata

Facciamo un salto in Sicilia Orientale, precisamente nella città di Catania. Ci troviamo adesso sulla cupola della Badia di Sant’Agata, dalla quale è possibile vedere la città di Catania a 360 gradi. Rimarrete stupiti dai contrasti della struttura: ricca di decori all’esterno ed essenziale all’interno. Per arrivare in cima alla cupola bisogna salire ben 180 gradini, ma il panorama ripagherà appieno la vostra fatica. Ammirerete infatti un balcone sul Barocco di Catania. Su un lato potrete ammirare la maestosa Cattedrale, in lontananza il porto e alle vostre spalle il maestoso vulcano più grande d’Europa: l’ Etna.

Il tramonto alla scala dei Turchi

Uno dei posti più suggestivi per vedere il tramonto è alla scala dei Turchi, situata situata nella frazione di Realmonte, dove troverete questa splendida spiaggia composta da roccia di natura calcarea e argillosa dal colore bianco puro. Il mare in questo angolo paradisiaco è cristallino e quando il sole lo illumina, la zona diventa splendente come un diamante. Durante il tramonto potrete godere della vista più bella in assoluto. Il blu del mare, il bianco puro della roccia e l’arancione del tramonto vi faranno sentire come in una cartolina.

Messina dal sacrario Cristo Re

Messina è la porta della Sicilia, nonché il punto più vicino alla Calabria. Tra le cose da vedere in Sicilia non possiamo non citare questa visita. Basti pensare allo splendido Stretto di Messina, ma da dove possiamo godere appieno di una magnifica vista? Vi portiamo al Sacrario di Cristo Re, inizialmente sepolcro per i caduti in guerra, nasce dai ruderi del Castello di Mata Grifone di cui oggi è rimasta solo una torre. Il sacrario sorge su una zona collinare e per questo regala una vista panoramica sull’intera città e sullo Stretto.