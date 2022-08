Taormina: ecco la spiaggia più bella dove andare

Taormina è una delle città siciliane portatrice di grandissimo fascino e spettacolo. Questa città deve il suo fascino per essere una delle perle delle coste del Mediterraneo. Sebbene non sia direttamente sul mare, ma in posizione elevata sul Monte Tauro, Taormina è circondata da una corona di spiagge. Considerate una più suggestiva dell’altra, sono perfettamente attrezzate e facilmente raggiungibili in pochi minuti, anche con la funivia che collega il borgo con Mazzarò. Vediamo quale fra queste spiagge è considerata la più bella.

Isola Bella, uno spettacolo naturale

La spiaggia Isola Bella è la più famosa e fotografata non solo di Taormina, ma di tutta la Sicilia. La baia racchiusa tra Capo Taormina e Capo Sant’Andrea con incastonata al centro, come una perla preziosa, l’Isola Bella, vi lascerà a bocca aperta per la meravigli. Famosa anche per la splendida Grotta Azzurra che si trova propri lì. L’Isola Bella è raggiungibile attraverso delle scale o con un giro in barca. Ricoperto di macchia mediterranea ed essenze esotiche, se l’incantevole isolotto è un rigoglioso giardino botanico è per merito di Lady Travelyan, nobildonna inglese con l’hobby del giardinaggio che ne fu proprietaria per un breve periodo.

Per chi deciderà di venire a visitare questo splendido luogo, avrà anche la possibilità di utilizzare le sdraio a pagamento di uno dei tre stabilimenti balneari. Ci sono tre ristoranti e un chiosco dove poter mangiare. La spiaggia di isola bella è formata da ciottoli di media grandezza di colore chiaro, mentre il mare è cristallino e ideale per godersi una nuotata. L’attrattiva principale di questa baia è lo scoglio che prende il nome di Isola Bella, dove in cima si trova una casa museo circondata da uno splendido giardino mediterraneo/tropicale. Durante l’ alta marea bisogna raggiungere Isola bella a piedi scalzi. Da Luglio a metà settembre questa spiaggia di Taormina è super affollata, sono consigliate le visite in bassa stagione per ammirare la bellezza al naturale.

La Grotta Azzurra: un paradiso a Isola Bella

La Grotta azzurra di Taormina si trova a duecento metri circa dalla spiaggia di isola Bella. Visitabile attraverso anche dei tour in barca, è una delle esperienze più suggestive di Isola Bella. Vista la vicinanza della grotta azzurra alla spiaggia di Isola Bella è possibile visitarla anche a nuoto con maschera e pinne, tra l’altro la nuotata per raggiungere la Grotta attraversa uno dei tratti più belli del parco Marino di Isola Bella. La Grotta Azzurra di Taormina non è molto grande ma ciò nonostante una volta all’interno si è stregati dalla luce che filtra attraverso l’ingresso. Questa a contatto con l’acqua regala delle tonalità dal turchese allo smeraldo, illuminando il fondale che raggiunge i diciotto metri.