L’asciugamano rappresenta un oggetto che è presente sotto varie forme e dimensioni in praticamente ogni forma di abitazione, ed è specificamente concepito per ridurree l’umidità su una superficie, solitamente è presente in bagno da utilizzare per asciugare specifiche parti del corpo. Quasi sempre è sviluppato in tessuto di cotone nella maggior parte dei casi, e costituiscono qualcosa che utilizziamo ogni giorno, il più delle volte, in vari momenti della giornata.

Anche se sono solitamente sottoposti a lavaggio in maniera non differente da qualsiasi altra forma di capo di abbigliamento, la struttura degli asciugamani è differente rispetto alla maggior parte degli oggetti concepiti in tessuto. Il lavaggio di un asciugamano se non ben effettuato può provocare sgradevoli odori oppure una consistenza non particolarmente morbida e gradevole al tatto.

Asciugamani: ecco come averli morbidi e profumati, il trucco è geniale

Esistono numerosi prodotti concepiti apposta per rendere più morbido e profumato un asciugamano, come ad esempio varie forme di ammorbidente, ma è anche possibile sviluppare una soluzione “fatta in casa” per rendere gli asciugamani incredibilmente morbidi e profumati. Basta utilizzare prodotti di uso comune, come aceto bianco, ammoniaca e qualche goccia di olio essenziale a nostro piacimento. Questa soluzione avrà la funzione di “pre lavaggio” e potrà essere effettuata anche in contesti successivi.

Sarà sufficiente porre all’interno di un catino acqua calda, al quale andrà aggiunta una quantità corrispondente ad una tazza di aceto bianco e mezzo bicchiere/bicchiere intero di ammoniaca, al quale andrà unita una decina di gocce di olio essenziale. Dopo aver unito e mescolato accuratamente gli ingredienti, i nostri asciugamani andranno inseriti in questa soluzione e lasciati lì per circa 10-15 minuti, dopodichè potranno essere lavati come a solito, sia a mano che in lavatrice.

Dopo il lavaggio e l’asciugatura, sarà immediatamente percepibile una fragranza non aggressiva ma estremamente gradevole e sopratutto duratura anche dopo 2-3 lavaggi.