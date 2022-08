Attenzione a mangiare basilico crudo con il pomodoro: ecco perchè fa male

Mangiare basilico crudo con il pomodoro è proprio alla base della tradizione italiana. Ma molti non sanno che questa combo fresca, leggera e saporita spesso può far male. Purtroppo se proprio non riesci a farne a meno, allora sarebbe meglio se tu li cucinassi. Ma capiamo perché fanno male.

Attenzione a mangiare basilico crudo con il pomodoro

Il modo migliore per usare il basilico in cucina è quello di comprarlo fresco. Avere una piantina può essere una soluzione. Lavatele molto bene sotto l’acqua corrente fredda quindi fatele asciugare in mezzo a 2 canovacci puliti. Una volta asciutto mettetelo in barattolini se volete conservarlo. Per quanto riguarda la conservazione, può durare almeno 2-3 giorni in frigo. Per tenerlo meglio, dovrebbe essere chiuso in un canovaccio e non in una semplice busta, così si può mantenere bene. In alternativa si può congelare per utilizzarlo in futuro; può restare fino a 6 mesi.

Tutto regolare, ma lo sai perché il basilico fa male? Innanzitutto è il caso di dire che bisogna guardare le quantità. Ossia mangiarne troppo può provocare un intossicazione. ma ciò vuol dire che dovresti mangiarlo tutti i giorni, durante i tre pasti principali!

Quindi scongiurato che non se ne faccia un abuso, alcuni studi hanno rivelato che la sostanza che contiene il basilico, ossia il metileugenolo, potrebbe essere cancerogena. Ma ciò non è stato ancora provato.

I pomodori fanno male: ecco perché

I pomodori sono ricchi di benefici, ma molto spesso fanno male a certe persone. In particolare a chi: