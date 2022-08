Ecco come pulire la lavastoviglie in 5 mosse: a guida

Pulire la lavastoviglie non è sempre una mansione complicata, faticosa e difficile. In sole 5 mosse possiamo garantire lucentezza e pulizia. La lavastoviglie è un elettrodomestico indispensabile in ogni casa moderna. Non c’è quindi da stupirsi che sia uno degli elettrodomestici più diffusi!

Possiamo caricare i piatti, aggiungere del sapone e lasciare che la lavastoviglie faccia il lavoro per noi. Facile, no? Tuttavia, per quanto tempo e denaro investiamo nei nostri elettrodomestici, alla fine avranno bisogno di qualche attenzione. Anche se la lavastoviglie viene pulita ogni tanto, ci sono cose che richiedono un po’ più di attenzione per far sì che il nostro prezioso strumento funzioni più a lungo possibile.

Ti potrebbe interessare: Coltivazione tramite talea: ecco spiegato il metodo migliore

Pertanto, pulire regolarmente la lavastoviglie non solo ne allunga la vita, ma fa anche risparmiare tempo e denaro. È anche un ottimo modo per ridurre l’impronta di carbonio grazie al risparmio di acqua ed elettricità. Quindi non dobbiamo essere pigri quando si tratta di pulire la lavastoviglie: prendiamo l’abitudine di pulirla in maniera regolare e sarà molto meno scoraggiante quando arriverà il momento di pulirla a fondo.

Controllare i filtri e lo scarico della lavastoviglie

Prima di iniziare il processo di pulizia, è necessario controllare alcune cose. Innanzitutto, controlliamo il filtro. Assicuriamoci che sia pulito e non danneggiato. Se è intasato o danneggiato, dobbiamo sostituirlo prima di dover contattare un idraulico o, peggio ancora, un tecnico. Controlliamo al termine di ogni lavaggio che il filtro non sia intasato da residui di cibo, che possono causare il malfunzionamento della lavastoviglie.

Successivamente, è necessario controllare lo scarico della lavastoviglie. Se è intasato dal cibo, l’acqua non potrà defluire dalla macchina e la lavastoviglie non pulirà correttamente. Inoltre, il motore rischierà di surriscaldarsi compromettendo la salute e la durata del nostro amato elettrodomestico. Per sturare lo scarico si può usare un semplice scovolino.

Pulire la lavastoviglie e i vari componenti

I cestelli e le vaschette sono probabilmente le parti più sporche della lavastoviglie. Sono esposti a cibo e acqua, quindi si sporcano subito. Per pulire le parti esposte, è necessario rimuoverli dalla lavastoviglie e trattare con acqua e sapone per piatti. Strofiniamo con una spugna per rimuovere tutto il cibo eventualmente essiccato. Utilizziamo invece una spazzola in setole dure per pulire gli angoli.

I bracci del condensatore, del detersivo e del risciacquo raccolgono molto cibo e sporcizia e possono causare il malfunzionamento della lavastoviglie. Pulendoli regolarmente, la macchina funzionerà in modo più fluido ed efficiente. Per pulire il condensatore, staccarlo dalla parete della macchina e utilizzare una spazzola morbida e acqua.

La lavastoviglie non sarà completamente pulita se non si pulisce l’interno. Per pulire l’interno della macchina si può usare una spazzola o una spugna con un detergente delicato o aceto. Quando si pulisce l’interno, si può anche verificare la presenza di eventuali fori o perdite. Se la lavastoviglie non risciacqua correttamente, potrebbe essere necessario pulire il filtro. Il filtro si trova solitamente nella parte inferiore dello sportello della lavastoviglie e può essere rimosso e pulito con una spazzola e una soluzione di acqua e aceto.