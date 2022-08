Ecco cosa fare se hai le occhiaie: rimedi naturali geniali

Le occhiaie sono veramente un problema estetico per le donne. Tuttavia dovresti scoprire quali sono problemi alla base che ti fanno avere queste bruttisime borse. Però ecco alcuni rimedi naturali geniali che ti possono svoltare la vita in poco tempo!

Occhiaie: tutti i rimedi naturali

Sfatiamo il mito che le occhiaie le hanno solo le donne, non solo il gentil sesso soffre di questo problemino estetico, ma anche i maschietti. A volte le occhiaie sono accompagnate da un viso stanco e affaticato. Ma le cause non sono solo la mancanza di sonno, oppure lo stress, ma comunque niente di preoccupante.

Ecco tutto quello che devi sapere come eliminare le occhiaie in modo naturale.

Il sonno : dormire di più è senz’altro la soluzione più idonea ad eliminare il problema alla base. Ma c’è un altro fattore importante del sonno; Anche come si dorme è importante. Dormire con la testa più sollevata eviterà il ristagno di liquidi agli occhi. Perciò armati di cuscini!

: dormire di più è senz’altro la soluzione più idonea ad eliminare il problema alla base. Ma c’è un altro fattore importante del sonno; Anche come si dorme è importante. Dormire con la testa più sollevata eviterà il ristagno di liquidi agli occhi. Perciò armati di cuscini! Impacco freddo : applica sulla zona, dei cubetti di ghiaccio avvolti in un panno di cotone. Almeno per 20 minuti e vedrai i risultati, puoi farlo ogni volta che ne hai bisogno.

: applica sulla zona, dei cubetti di ghiaccio avvolti in un panno di cotone. Almeno per 20 minuti e vedrai i risultati, puoi farlo ogni volta che ne hai bisogno. T è verde o nero : applicare un impacco di tè anche aiuta il ristagno di liquidi e la circolazione. Basta mettere in infusione il tè e lasciarlo raffreddare. Poi stendersi e rilassarsi e applicare le bustine sulla zona. Troverai sicuramente un grande sollievo!

: applicare un impacco di tè anche aiuta il ristagno di liquidi e la circolazione. Basta mettere in infusione il tè e lasciarlo raffreddare. Poi stendersi e rilassarsi e applicare le bustine sulla zona. Troverai sicuramente un grande sollievo! Il rullo di giada:, una sostanza ecologica e sicura per la pelle che serve per fare un ottimo massaggio dopo aver applicato il contorno occhi. Un massaggio rilassante e che aiuta a disinfiammare la zona.

Perché compaiono?