Siamo una specie che è fortemente legata “biologicamente” ed anche culturalmente a legarsi ad altre persone, anche sentimentalmenteeee parlando, siamo alla costante ricerca della cosiddetta anima gemella anche se non tutti potrebbero essere d’accordo. La realtà è che tutti abbiamo dei “punti deboli” nella nostra personalità e nel nostro carattere che permettono alle persone con delle determinate caratteristiche di avere un impatto positivo, e potenzialmente di conquistarci. Eppure esistono persone che per varie motivazioni sono restie a questo concetto e sono incredibilmente difficili da affascinare e conquistare. Quali sono i segni più difficili da conquistare?

Ecco gli i segni più difficili da conquistare secondo lo zodiaco

Toro

Toro somatizza tantissimo le esperienze negative in fatto di amore, quindi seppur non risulta essere diffidente di natura, lo diventa con il passare del tempo. E’ portato quindi a “vedere del marcio” anche nelle azioni perpetuate nei suoi confronti più genuine. Per conquistare un Toro c’è bisogno di pazienza e sopratutto trasparenza.

Acquario

Sono umorali, ed è difficile star loro dietro e seguire il “labirinto mentale” che contraddistingue il segno. Acquario tende a soffrire di diverse preoccupazioni, è tendenzialmente votato verso la paranoia e detesta le relazioni che non lasciano spazio. Bisogna lasciarlo libero o almeno garantirgli questa percezione.

Sagittario

E’ forse il più difficile da conquistare perchè Sagittario è estremamente fiero e felice di ciò che è, e percepisce una relazione come una forma di cambiamento, a suo dire quasi mai necessario. Secondo Sagittario è molto più sensato non legarsi in modo troppo stretto.