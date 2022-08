Il concetto di formalità ed informalità trova applicazione in tantissimi ambiti, dalla fisica alla matematica, ma anche in relazione al comportamento umano. Un comportamento formale infatti è considerabile estremamente attento in relazione all’apparenza, e spesso appare molto “abbottonato”, poco spontaneo e rilassato ma sempre “in tiro”, sia fisicamente che sopratutto concettualmente. Spesso le personalità più elegati sono le più formali, ma non necessariamente, in quanto essere formali può essere anche sintomo di insicurezza vera e propria. Secondo lo zodiaco i segni più formali sono prevalentemente i seguenti.

Ecco i segni più formali dello zodiaco. Sai quali sono?

Cancro

E’ indubbiamente un segno dotato di stile ed eleganza anche se spesso non si trova a suo agio nei contesti, anche quelli molto favorevoli e rilassanti. Cancro si “sente bene” solo in ambienti che già conosce, mentre è in compagnia di personalità affini o comunque non molto diverse. Di base prova a nascondere questa timidezza dietro ad una grande cordialità e formalità.

Acquario

E’ solito nascondere le proprie insicurezze ma anche la mancanza di idee dietro un muro di formalità, come se una “bella scatola” possa effettivamente migliorare in maniera importante il contenuto di qualcosa. Acquario tende ad essere molto fumo e poco arrosto quando porta avanti un discorso, quindi adotta comportamenti associabili al formale.

Vergine

Formale ma con giudizio e rispetto ai segni di cui sopra non è quasi mai a disagio. E’ difficile che si sbilanci in qualsiasi ambito, ed allo stesso modo è molto raro vederlo realmente a suo agio in ambienti poco eleganti.