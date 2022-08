Ecco tutta la verità sulla bresaola: incredibile da dove proviene

La bresaola è un salume amato soprattutto in estate. Consigliatissimo nei regimi alimentari e come spuntino proteico. Ma lo sai da dove proviene?

Le prime testimonianze riguardo la produzione della Bresaola, risalgono al XV secolo, ma la sua origine è probabilmente antecedente. La produzione avveniva in ambito familiare sino ai primi decenni dell’800.

Da dove proviene la bresaola?

Un salume tipico della Valtellina che si ottiene dall’essiccatura e stagionatura del filetto di manzo o bue. Ha un sapore dolce e insieme salato, colore scuro e anche un aroma molto buono. Il suo sapore caratteristico è dato dal metodo di conservazione e stagionatura della carne. La carne viene messa sotto sale e fatta riposare per 15 giorni in salamoia. Si insacca e si fa stagionare fino a 8 settimane.

La stagionatura è la fase più importante che non deve mai essere inferiore a 4 settimane. Trattandosi di un prodotto molto ricercato e di qualità gli è stata conferita la certificazione IGP e soprattutto è Made in Italy.

La bresaola che non è IGP viene realizzata non da bovini italiani, ma da da carne congelata di zebù, un incrocio di bovino con la gobba che arriva dal Sudamerica, con due razze di bovini francesi e con carne irlandese e austriaca.

Valori nutrizionali

Dalle tabelle nutrizionali osserviamo che 100 grammi di bresaola corrispondono a 150 calorie, 32 grammi di proteine e 2,60 grammi grassi. Notiamo bene che l’indice di proteine è decisamente non indifferente motivo per cui questo salume spesso viene consigliato nelle diete degli sportivi o anche nelle diete per combattere l’anemia in quanto ricco di ferro. Oltre al ferro sono presenti altri minerali e sostanze benefiche per il nostro corpo come: calcio, fosforo, zinco, rame, vitamine del gruppo B.

Ricette

Essendo un salume dal sapore molto delicato, si accosta bene ai formaggi, specie quelli spalmabili. Inoltre, spesso viene servita con crostini o grissini per antipasto insieme ad altri salumi. Può essere un ottimo snack durante la mattina o il pomeriggio, ma anche per una colazione salata. Solitamente, specie nelle pizze, la bresaola è accompagnata a rucola e scaglie di grana.

Una precisazione importante riguarda l’affumicatura della bresaola in quanto la bresaola affumicata ha un sapore più deciso e intenso rispetto alla bresaola classica.