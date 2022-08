Esistono alcuni “strumenti” finanziari, legati in precedenza esclusiva ai correntisti o a chiunque altro naturalmente portato a fare ricorso a strumenti come conti corrente, libretti e simili. L’estratto conto rappresenta esattamente uno di questi strumenti che sono utilizzati ancora oggi sia sotto forma cartacea che digitale. L’estratto conto costituisce una forma di documentazione messa a disposizione dalla banca di appartenenza a cadenze regolari.

Cos’è?

L’estratto conto serve per monitorare ogni forma di “movimento” anche giornaliero, in entrata e in uscita dal proprio conto, con tanto di informazioni relative a tempistiche e dettagli relativi. Sono ad esempio presenti i bonifici effettuati e ricevuti, le ricariche, le spese giornaliere e quelle programmate ma anche gli assegni versati, oltre a definizioni specifiche che sono riscontrabili nell’estratto conto come i “movimenti a debito” (o “movimenti dare”), cioè tutte le operazioni che comportano pagamenti o addebiti di vario tipo, e i “movimenti a credito” (“movimenti avere”), come i già citati bonifici in entrata, oltre alla pensione o stipendio.

Estratto conto, quando si riceve? Ecco la risposta. “Attenzione”

Questo documento iene ricevuto a cadenze regolari, determinati dal proprio conto direttamente presso il proprio domicilio oppure attraverso l’app di home banking, generalmente una volta ogni 2, 6 o 12 mesi. Si tratta di un documento molto importante anche in virtù della funzione utile ad evidenziare eventuali errori e discrepanze. In questo caso si deve contattare direttamente la banca che entro due mesi dalla richiesta deve provvedere a “dare spiegazione”.

Gli istituti di credito sono obbligati inoltre a fornirlo in qualunque momento dell’anno, attraverso una filiale oppure attraverso l’app adibita per l’home banking, e l’istituto di credito deve fornirlo al proprio cliente entro 90 giorni dalla richiesta. Solitamente questa richiesta non presenta un costo aggiuntivo quando viene richiesto, ma questo non può essere mai superiore a 20 euro.

La richiesta di estratto conto può essere anche presentata tramite posta raccomandata, direttamente alla sede centrale della banca oppure tramite posta certificata PEC.