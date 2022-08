Farfalle colorate: ecco il trucco per attirarle nel tuo giardino

Attrarre farfalle nel proprio giardino non solo può portare un senso di piacere per gli occhi, ma certamente si lega anche a qualcosa di molto più importante. Le farfalle arricchiscono il giardino di nuovi colori, chi ama la fotografia naturalistica o vuole proteggere la biodiversità, può sentire l’esigenza di attirare farfalle in giardino sul balcone di casa. Vediamo come possiamo fare per attirare splendidi esemplari.

Un concetto di biodiversità

Con lo sviluppo enorme delle nostre città chi ne subisce le maggiori conseguenze è la natura e ciò che accade è che c’è una continua diminuzione dei prati naturali, habitat per farfalle, uccelli e della piccola fauna selvatica. Per nostra fortuna, attirare le farfalle è una cosa abbastanza semplice. Le farfalle non hanno un senso dell’olfatto per come lo intendiamo noi. Esse infatti non sanno se un fiore ha il nettare che desiderano o meno fino a che non si posano su di esso. Anche i colori e i profumi hanno un preciso scopo. Alcune farfalle diurne sono attirate dal rosso e dal porpora mentre altre preferiscono il giallo e il blu.

Le piante di cui si nutrono

Uno dei metodi per attirare le farfalle nel vostro giardino, è quello di iniziare a piantare le loro piante preferite. I fiori con tanto nettare sono certamente i più amati: scegliete delle piante che fioriranno il più a lungo possibile poiché il loro nettare sarà la fonte di alimento per le farfalle. Non dimenticate quindi rose, gerani, gigli ma anche petunie, dalie, girasoli, mirtilli, lillà, calendula, Cosmos, violette, tagete o Impatients e mantenete il vostro giardino il più differenziato possibile per attrarre il maggior numero di ospiti.

Allargare il giardino

Si può quindi pianificare il giardino facendo un disegno e mettendo così in ordine le piante che si vogliono piantare. Le farfalle amano le pietre perché al sole esse si scaldano e permettono loro di fare “basking”, inoltre avere dei piccoli cespugli sul quale possano posarsi riparandosi dal vento è una scelta perfetta senza contare che queste stesse piante possono trasformarsi in alimento per i piccoli di farfalla: i bruchi. I bruchi, infatti, hanno bisogno di alimentarsi per svilupparsi in farfalla e se non trovano cibo moriranno o migreranno. Per questo vi sarà utile piantare anche altre piante come il finocchio o il prezzemolo. Inoltre, e farfalle amano le pozze di fango in cui possono bere l’acqua ed assorbire i minerali quindi una zona di terreno umido le renderà certamente felici.