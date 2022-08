Le personalità umane sono contraddistinte da una serie di fattori e “fenomeni” che portano a sviluppare negli altri una determinata percezione dell’indiividuo. La capacità di relazionarsi è dettata parzialmente dalla nostra volontà e in parte dalla nostra condizione caratteriale pre esistente. Il termine estroso spesso viene confuso con “espansivo” ma ha connotazioni più precise, in quanto l’estroso è una personalità molto “evidente”, spesso agisce in modo molto evidente, è capriccioso ed è portato ad essere una personalità indubbiamente di spicco, nel bene e nel male. Tra gli uomini esistono tantissime personalità definibili estrose. Quali sono gli estrosi del mondo maschile secondo lo zodiaco?

Gli uomini più estrosi secondo lo zodiaco sono questi, lo sapevi?

Leone

Prova a darsi un limite ma sopratutto quando vuole fare una buona impressione nei confronti di persone che non conosce, Leone spesso esagera un po’, fa troppo “l’amicone” ed è un po’ artificioso a tratti. E’ una personalità sicuramente alla mano ed espansiva ma capita che appaia troppo sopra le righe.

Sagittario

E’ molto spontaneo ma sicuramente ama i complimenti, e per sentirsi a suo agio e rompere il ghiaccio spesso diventa incredibilmente logorroico, provando a stemperare la tensione in questa maniera. Però l’uomo Sagittario non è un buon “bugiardo” quindi tende ad imbarazzare un po’ quando agisce in questa maniera.

Ariete

Altro segno che si fa indubbiamente notare per la “forza” e la sicurezza che mette in ogni azione è Ariete, che rappresenta molto spesso nel contesto maschile il vero “maschio Alpha”. In molti casi però eccede in questi comportamenti, tradendo un po’ di insicurezza.