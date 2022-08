Chi crede all’oroscopo, anche solo parzialmente comprende l’influenza che il periodo di nascita, corrispondente ad una particolare fase dell’anno può avere sul profilo caratteriale. Anche chi non ci crede propriamente però spesso sopratutto per fini ludici “butta un occhio” sull’oroscopo e prova a verifica le corrispondenze caratteriali. A proposito di influenze, esistono secondo lo zodiaco dei segni che nel bene o nel male riescono ad essere molto “importanti” nel condizionare le vite e le decisioni altrui, per vari motivi. Secondo gli astri, sono esattamente i segni seguenti coloro che hanno maggiore influenza sugli altri.

I segni che hanno una “cattiva influenza” sugli altri. Sono questi!

Acquario

Acquario è una “cattiva compagnia” ma non in maniera consapevole: è un segno che ha una enorme influenza sopratutto tra gli amici e ciò non è un male, anzi, in quanto riesce ad indirizzare le scelte comuni. Decisamente più deleterio in altri ambiti in quanto Acquario è famoso per ridurre l’efficienza dei colleghi sul lavoro con le innumerevoli distrazioni

Leone

Molto eloquente, dedito alla chiacchiera e indubbiamente simpatico: è effettivamente difficile “resistere” al Leone in quanto a simpatia e spigliatezza. Però è uno scansafatiche da record e questa tendenza porta anche chi sta vicino a loro ad essere un fattore spesso non positvo in tal senso.

Bilancia

E’ un segno estrememamente capace di influenzare le decisioni altrui, sopratutto in un modo strategico. Bilancia è consapevole di questa dote e non si fa problemi a metterla in pratica per perseguire i propri fini, per poi sottrarsi alle proprie responsabilità.