Le nespole sono frutti dolci e succosi, nativi del sud-est della Cina, da dove si sono sparsi prima in Giappone e poi in tutto il pianeta. Tali frutti maturano su alberi dalle larghe e limpide foglie dal colore verde scuro che tanti di noi hanno la fortuna di poter seminare nel proprio giardino.

Sono note fin dall’antichità, come pianta decorativa, amata per la sua bellezza, ma sono anche allacciate a leggende e proverbi che le considerano ben auguranti e rappresentanti le virtù femminili, quali pazienza e attenzione.

Nespole: tutti i benefici che nessuno racconta

Dal punto di vista delle vitamine, le nespole sono piene di vitamina A, C e del gruppo B, elementi che partecipano alla funzione che ci ridà un frutto molto prezioso per l’organismo. Vi sono poi carotenoidi, tannini, flavonoidi, acidi organici quali citrico, malico, e tartarico che, durante la maturazione, si trasformano in massima parte in sostanze zuccherine, è buona la quantità di fibra e fra i macronutrienti i più abbondanti sono i carboidrati; proteine e lipidi sono presenti in piccole quantità.

L’apporto calorico è piuttosto basso: solo 30 kcal per 100 grammi di nespole. La nespola ha la proprietà di far scendere il colesterolo “cattivo” nel sangue, grazie alla presenza di pectina, una peculiare fibra che, appunto, diminuisce il riassorbimento di colesterolo nel colon e ne semplifica l’espulsione.

È valido quindi per il benessere dei vasi sanguigni e dell’integrale apparato circolatorio, sorretto anche dalla presenta di potassio che contribuisce al controllo della pressione arteriosa e impedendo pertanto patologie come infarto eictus. Grazie alla sua qualità diuretica, la nespola è di aiuto anche in chi pena di problemi renali quali ad esempio inadeguatezzarenale, calcoli renali, iperuricemia e gotta.

Mentre la presenza di amigdalina, fa sì che abbia effetti favorevoli anche sul fegato. Si ricorda, inoltre, la funzione antipiretica contro la febbre e remineralizzante per cui la nespola è eccellente quindi in caso di carenze da minerali o come la ripresa dopo un’attività sportiva. Essendo pieno di acqua e fibra, questo frutto soccorre nell’indurre il senso di saturazione, per cui è consigliata in chi deve dimagrire e deve seguire un regime alimentare dietetico, tenuto conto del basso apporto calorico di questo frutto.

Ecco dunque elencati tutti i benefici che questo grande frutto può offrire al nostro organismo.