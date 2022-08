Oroscopo domani Paolo Fox, 7 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 7 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 7 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata migliore rispetto a quelle appena trascorse. Con Giove ancora in aspetto favorevole dovresti buttarti alle spalle le arrabbiature recenti e cercare la via giusta da seguire. È tempo di farsi nuovi alleati che possano darti una mano nel portare avanti un progetto professionale nei prossimi mesi.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani ti aspetta una domenica piuttosto sottotono con la Luna in aspetto contrario. Con l’ingresso di Mercurio nel segno sono aumentate le idee da realizzare. Hai una gran voglia di fare programmi da qui fino al prossimo autunno. Sono parecchi i nati in Vergine talmente assorbiti dalla fame di successo, di risultati che potrebbero trascurare un po’ troppo l’amore. Occorrerà prudenza, soprattutto nelle prossime ore.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti sentirti ancora nell’occhio del ciclone. Chi ha una questione legale aperta farebbe bene a cercare un compromesso, considerato che Giove è ancora opposto. Altrimenti, potresti vedere una soluzione non prima del prossimo anno. Per fortuna in questa giornata ti sentirai più tranquillo. Occhio alle persone che potrebbero tradirti o deluderti da qui in avanti.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani Marte in aspetto opposto potrebbe renderti nervoso, creare dei problemi nelle relazioni con gli altri. Dovresti provare a vivere questa domenica più serenamente, senza sprecare energie dietro a inutili discussioni. Concentrati piuttosto sul prossimo autunno, quando avrai nuovi progetti interessanti da realizzare. Sii paziente e vedrai che otterrai tutto ciò che desideri.