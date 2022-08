Quando si è in un regime alimentare ipocalorico per poter dimagrire, ogni pasto diventa fondamentale in questo obbiettivo di perdere peso. La colazione è un pasto fondamentale nel corso della giornata.

Quando si sta a dieta è ancora più rilevante bilanciare bene l’assunzione di cibo ma quasi sempre è proprio il primo pasto della mattina a mettere in maggior misura in difficoltà. Oggi vedremo, dunque, cosa poter mangiare a colazione per avere il giusto equilibrio di energia e calorie.

Perdere peso: ecco cosa mangiare a colazione per dimagrire

Iniziamo con porridge con fiocchi d’avena. L’avena è un cereale perfetto per iniziare la giornata, con i fiocchi si può preparare un saporitoporridge, una sorta di zuppa sostanziosa e poco calorica da accrescere con frutta di stagione. Per prepararlo serve del latte, vi consigliamo in questo caso di usare quello classico oppure una varietà integrale nutriente come ad esempio la bevanda di soia o quelle a base di frutta secca.

Continuiamo con i pancakes alla quinoa. Chi non sa proprio astenersi dalla colazione dolce può provare un’autentica ricetta di pancakes proteici, quelli a base di quinoa cotta senza sale. Si possono rendere pieni nella maniera classica con sciroppo d’acero oppure con un pochino di marmellata, frutta di stagione o formaggio magro.

Abbiamo anche la crema Budwig, una colazione salutare e compiuta dal punto di vista nutrizionale che si realizza con semi oleosi quali zucca, girasole, noci, mandorle, nocciole, ecc., olio di semi di lino, cereali integrali crudi e tritati freschi, frutta fresca e yogurt, ricotta o tofu per i vegani. Visto che dà carboidrati a lento rilascio è in grado di reggere molto bene il senso di fame fino a pranzo.

Può essere seguita da una tazza di tè verde. Infine, un’ottima idea quando si è a dieta è fare una colazione salata che consenta di avere tutti i nutrienti e tenere a bada meglio la sensazione di fame. Una buonissima opzione è quella di mangiare pane integrale, meglio se fatto in casa con pasta madre, con hummus di ceci, anche questo si può realizzare facilmente in casa.

Ecco dunque elencato le migliori colazioni per quando si è in regime di dieta ipocalorica. Se seguirete i nostri consigli troverete il giusto bilanciamento caloria/energia.