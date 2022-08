Il POS da diversi anni costituisce uno strumento assolutamente indispensabile per effettuare pagamenti elettronici, grazie sopratutto alla diffusione dei vari Bancomat, carte prepagate e carte conto e di qualsiasi altra forma di strumento che permette il passaggio di informazioni “economiche” attraverso reti di pagamento. Il POS è anche cambiato strutturalmente nel corso dei decenni, diventando meno ingombrante ed acquisendo funzioni come il sistema contactless, che permette di effettuare un pagamento senza obbligatoriamente inserire la carta all’interno del terminale. In Italia da sempre il POS è al centro di vari dibattiti di varia natura, spesso inerenti all’obbligatorietà da parte di esercenti e professionisti, in virtù dei costi di commissione, mentre lo stato da sempre “spinge” per l’utilizzo di questi terminali, indispensabili per rendere i trasferimenti di denaro “trasparenti”.

POS, fai sempre attenzione a questo prima di pagare: ecco perché

E’ ancora in atto la polemica legata al senso di obbligatorietà del POS che di fatto esiste dal 2014, ma che è stata percepita come tale solo a partire da questa estate, in quanto sono partite le prime sanzioni per chiunque non si sia munito di questi terminali o che non decida di utilizzarli, magari chiedendolo direttamente al cliente al momento del pagamento.

I rischi legati al POS sono comunque presenti e devono essere sempre tenuti a mente: trattandosi di transazioni elettroniche bisogna sempre controllare preventivamente l’importo presente sul terminale prima di effettuare il pagamento, sopratutto se si tratta di una transazione contacless che non prevede il tradizionale inserimento del PIN. Attenzione anche a dove si ripone la tessera di pagamento, visto che in alcuni casi, in ambienti particolarmente affollati, c’è chi è riuscito a “rubare” del denaro avvicinando i POS di ultima generazione ai portafogli o alle borse dei malcapitati, sfruttando il sistema di trasmissione ad infrarossi.

Per questo motivo è sempre consigliabile utilizzare portatessere e portafogli dotati di schermatura RFID.