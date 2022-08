Primi di Settembre: ecco in quali spiagge cristalline andare in Italia

La maggior parte delle volte, per godere di un mare più pulito e con meno caos, le persone scelgono di pianificare le proprie vacanze i primi di settembre. Ecco qui alcune delle spiagge più belle e cristalline dove potrete andare a Settembre.

Tropea, Calabria

Si narra che sia stato Ercole stesso a fondare Tropea, cittadina turistica di spicco lungo la Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valenti, in Calabria. Il paese è arroccato in cima a un promontorio a picco sul mare, il centro cittadino offre scorci incantevoli e negozi di prodotti tipici e artigianato locale. La spiaggia di Tropea, situata ai piedi del dirupo, offre una vista meravigliosa sull’abitato e invita i turisti a immergersi nelle sue acque cristalline e a sdraiarsi sulla sabbia bianca. A Settembre soprattutto, potrete godere di un ottimo tempo in totale relax senza essere travolti dalla bolgia estiva.

Riviera Romagnola, Emilia Romagna

Rimini, Riccione, Milano Marittima, Cattolica, Misano Adriatico, Gabicce Mare, Cesenatico e altro rappresentano la Riviera Romagnola. Centosette km di spiagge e divertimenti, meglio ancora se vissuti in bassa stagione, quando la folla ormai è rientrata in città. Oltre a offrire spiagge sabbiose, acqua limpida e stabilimenti attrezzati per tutta la famiglia, basta affacciarsi un poco nell’entroterra. Questo vi permetterà di allontanarvi dalla spiaggia per fare un viaggio nella storia e nell’arte. Un esempio sono i mosaici di Ravenna o la suggestiva San Marino o la misteriosa Fortezza di San Leo.

Costiera Amalfitana, Campania

La Costiera Amalfitana non ha bisogno di presentazioni particolari. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1997, è uno dei simboli dell’Italia nel mondo. Ma non solo, perché è meta di tantissimi turisti sia italiani che internazionali. I 14 comuni che la costituiscono completamente, comprendono oltre 11.000 ettari che si estendono tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno. Qui è possibile godere di un mare d’eccezione, visitare spiagge raggiungibili esclusivamente via barca, cimentarsi nel trekking sul panoramico Sentiero degli Dei, o semplicemente rilassarsi lungo le dolci rive e gustare le bontà tipiche locali. Permettetevi di rilassarvi completamente nella costiera amalfitana, completamente in bassa stagione.

Punta Aderci, il paradiso della costa Adriatica

Punta Aderci si trova nella Riserva Naturale a Vasto, in Abruzzo, e costituisce uno dei tratti più suggestivi della Costa dei Trabocchi e di tutto il versante Adriatico. Questa è una delle mete ideali per coloro he vogliono godere del mare cristallino di settembre. Ma non solo, è anche l’ideale per chi cerca spiagge selvagge, lontano dalla confusione e dai centri balneari attrezzati.