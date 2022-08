Queste piante da interni profumeranno la tua casa in poco tempo

Alcune piante da interno profumano la casa con fragranze delicate e avvolgenti. Oltre ad abbellire le abitazioni con le loro incantevoli fioriture, diffondono benessere grazie al verde del loro fogliame e sprigionano aromi piacevoli. Vuoi scoprire quali sono le migliori piante da interni che potrai coltivare per profumare le mura domestiche?

Ecco le piante da interni che profumano la casa

Non tutte le piante che producono fiori profumati possono essere coltivate in casa. Per questa ragione è importante conoscere le specie botaniche adatte agli interni, capaci di regalare fiori dall’aroma intenso e piacevole. Per lo più si tratta di piante da fiori o aromatiche non particolarmente esigenti, che potrai coltivare in vaso con facilità.

Lavanda

Fra le piante da interni che profumano gli ambienti non può mancare lei, la regina della Provenza. Sebbene sia una pianta che predilige l’aria aperta, coltivarla dentro casa non è impossibile, basta scegliere una varietà nana. In cambio, la lavanda inebrierà i tuoi sensi con un particolare aroma intenso e rilassante che durerà a lungo.

Giacinto

Il giacinto cresce bene all’aperto e in un terreno nutriente. Se vorrai coltivarlo in casa, potrai farlo a patto che tu scelga un luogo luminoso e non troppo freddo. La temperatura non dovrà mai scendere al di sotto dei 13°C altrimenti la tua pianta morirà. In compenso, a inizio primavera la tua abitazione si profumerà di un aroma deciso e leggermente speziato.

Geranio odoroso

È una pianta ornamentale che può impreziosire gli interni, grazie alle sue fioriture colorate e profumate. Esistono diverse varietà di gerani odorosi che profumano di agrumi, rosa, mela, zenzero e via dicendo. Nonostante sia più facile vedere le ringhiere decorate con i gerani, potrai tenerla tra le mura domestiche, assicurandole la luce di cui ha bisogno.

Begonia Tea Rose

Risultato di un incrocio fortunato, la begonia tea rose è l’unica varietà di begonia in grado di profumare la casa. I suoi fiori sprigionano una delicata fragranza che ricorda le rose. Non si tratta di una specie particolarmente esigente, ma avrà bisogno di una regolare esposizione alla luce e all’umidità.

Basilico

Il basilico ha un caratteristico profumo che sa di Mediterraneo e di estate. Presente in quasi tutte le case, può essere coltivata in terrazzo, ma anche all’interno, meglio se sopra un davanzale. Dovrai avere cura di non tenerla sotto i raggi diretti del sole e garantirle annaffiature frequenti. La pianta ti ricompenserà con foglie verdi brillanti dall’aroma intenso.

Menta piperita

Tra le piante in grado di profumare gli interni merita di essere citata anche la menta piperita. Si tratta di una varietà di menta dall’aroma particolare, balsamico, fresco e un po’ speziato. Ti basterà sfiorare le sue foglie per sentire forte il suo piacevole profumo.