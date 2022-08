Questo hotel a strapiombo sul mare è uno dei più belli di Taormina: ecco qual è

Ci sono alcuni paradisi che sono così vicini che talvolta ci dimentichiamo di quanta meraviglia abbiamo a disposizione in Italia. In particolare stiamo parlando di Taormina. Questa è una delle località della Sicilia Orientale più visitate, soprattutto durante l’alta stagione estiva. Con le sue meravigliose spiagge e la storia che questo luogo ha da offrire, c’è anche tanto altro. Preparati ad affrontare una delle vacanze più belle, in un magnifico hotel che da sul mare di Taormina. Vediamo quale.

Un hotel vista mare

Affacciato sulle acque cristalline della Baia di Mazzarò, possiamo trovare uno degli hotel più belli di Taormina. Stiamo parlando di Villa Sant’Andrea, una lussuosa villa con una struttura d’altri tempi. Questo hotel sul mare, infatti, è ospitato in una dimora aristocratica dell’800 e i suoi interni sono un vero e proprio susseguirsi di mobili d’antiquariato e pregiati dipinti d’epoca. La giornata perfetta inizia sulla spiaggia privata, dove potrai riservare una fantastica cabana (una sorta di gazebo privato a 5 stelle), per poi continuare nella piscina infinity vista mare, magari sorseggiando un cocktail. A chiudere il cerchio, una deliziosa cena sulla terrazza panoramica del ristorante Oliviero. Sarete cullati dallo staff eccellente e garbato e in più potrai godere di una delle viste più belle di tutta la Sicilia. La terrazza si affaccia direttamente sul mare, dove potrete osservare la meravigliosa Isola Bella. Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare dispone di una spiaggia privata dove potrai rilassarti sotto l’ombrellone o rilassarti in un comodo lettino e si trova a 10 minuti a piedi da Isola Bella. Divertiti con una piscina all’aperto e rilassati alla spa, dove potrai scegliere tra massaggi, body wrap e aromaterapia. Oliviero propone cucina regionale e serve la colazione, il pranzo e la cena.

Cosa potrai vedere a Taormina

Taormina è uno dei luoghi più belli e suggestivi di tutta la Sicilia. Oltre ad una grande vastità di spiagge, come ad esempio ai Giardini Naxos. Qui troverete delle bellissime acque cristalline e in più si trova a poca distanza da Taormina. Ma non solo, Mazzarò, Mazzeo e Lido Spisone sono altre spiagge particolarmente amate della zona. A Taormina potrete immergervi totalmente nella storia. Il Teatro Greco di Taormina è il simbolo della città ed gode di una posizione splendida che si apre sul mare. Imparagonabile la vista di una tragedia in questo luogo suggestivo, soprattutto al tramonto. Taormina Arte ha luogo ogni anno da giugno ad agosto nel Teatro Greco con spettacoli di teatro, danza e musica, davvero da non perdere.