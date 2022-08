La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che, soprattutto nelle famiglie più numerose, non può di certo mancare. È un importante aiuto nella pulizia di tutti i giorni. Sollevandoci dallo stress dei lavaggi del bucato.

Tutte le lavatrici richiedono una corretta manutenzione. Manutenzione che deve esser fatta periodicamente per rimuovere lo sporco ed evitare la formazione di cattivi odori. Nonché donare lunga vita al nostro elettrodomestico.

Le tubature al suo interno, con il passare degli anni, e con i lavaggi continui, tendono a riempirsi di residui di sapone e di calcare.

Per mantenerle sempre pulite e libere da incrostazioni non per forza si deve ricorrere all’uso di prodotti chimici. Questi, infatti, a lungo andare, possono rivelarsi dannosi per le tubature stesse.

Residui di sapone nella lavatrice? Ecco come rimuoverli

Per poter avere una lavatrice pulita bisogna controllarla periodicamente. La prima cosa da fare è quella di pulire la vaschetta nella quale viene versato il detersivo per il regolare lavaggio. Infatti, se non viene pulita con il passar del tempo i piccoli residui di detersivo diventano delle vere e proprie incrostazioni. La pulizia della vaschetta va fatta dopo che è stata estratta dalla lavatrice.

Bisogna metterla nel lavandino e far scorrere al suo interno, per un po’ di tempo, dell’acqua abbastanza calda. In questo modo si ammorbidiscono i residui incrostati di sapone. Successivamente si deve utilizzare una spugnetta non abrasiva per lavare la vaschetta ed eliminare tutto lo sporco. Per raggiungere i punti più nascosti della vaschetta è opportuno l’utilizzo di un vecchio spazzolino da denti oppure un pennellino a setole di media durezza. Alla fine si deve passare sulla vaschetta un anticalcare e poi si deve sciacquare.

A questo punto bisogna pulire il filtro. Quest’ultimo oltre i residui di detersivo ha ogni genere di cosa. Il filtro generalmente si trova all’interno di uno sportello situato in basso alla parte frontale della lavatrice. Bisogna aprire lo sportello e svitare il tappo; se non si riecse ad aprirlo con le mani si può utilizzare una pinza. Anche in questo caso si devono togliere i residui e si lascia sotto il rubinetto. Dopo averlo pulito si rimette tutto a posto.

Un altro punto in cui risiede il detersivo è all’interno delle piegature della gomma dell’oblò. Bisogna prendere una spugna morbida, dell’acqua e della candeggina. È opportuno agire direttamente sulla superficie per eliminare ogni traccia di sporco. Infine, in base all’utilizzo, almeno un paio di volte all’anno bisogna procedere con un trattamento specifico. Si deve versare una bottiglia di aceto bianco all’interno del cestello, si lascia stare per una notte e poi si fa un lavaggio a 60° C con la lavatrice vuota. In questo modo si elimina anche l’eventuale calcare.