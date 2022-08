Tra i pagamenti più frequenti per pagare online troviamo sicuramente i bonifici. Si tratta di un trasferimento di denaro tra un conto e l’altro. La persona che emette il bonifico è l’ordinante, mentre la persona che lo riceve è il beneficiario. Questi due possono essere ovviamente, sia persone fisiche che giuridiche. Con questo votiamo dire che il trasferimento può avvenire sia tra persone “vere” (in carne e ossa), sia tra aziende ma anche tra persone e aziende. Si può inoltre, trattare di una transazione che ha la stessa banca o banche diverse in Italia o all’estero.

Fare un pagamento online è molto semplice, soprattutto quando si fa con il bonifico, dato che farlo è facilissimo. Ovviamente, come in tutte le cose, bisogna prestare attenzione dato che ci possono essere degli errori (soprattutto di distrazione).

Ci possono essere errori, la cui colpa è dell’ordinante, mente altre volte la colpa può essere della banca. Nell’ultimo caso, si può richiedere il rimborso alla propria banca.

Di solito si usa per emettere denaro tra una persona e un altra, ma non è sempre così. Infatti, il bonifico può essere fatto anche tra due conti che appartengono alla stessa persona, ma in questo caso non viene più usato il termine bonifica ma si usa trasferimento.

Se fai bonifici online fai attenzione a questa cosa: ecco perché

Quando si gira su internet, si va incontro a moltissime truffe, quindi non sempre è opportuno pagare con il bonifico. Prima di acquistare qualcosa, soprattutto su siti non ufficiali è meglio prestare molta attenzione e magari fare prima qualche ricerca. Fare attenzione alle piccole cose è importante, in questo modo si possono evitare parecchie truffe. Ad esempio, se si trova un prodotto a poco prezzo, che in realtà costa tanto, sicuramente si tratta di una truffa ed è meglio non fidarsi.

Si può trattare di truffa anche se la persona che lo deve ricevere va di fretta. In ogni caso prima di fare un bonifico è meglio fare qualche ricerca e non fidarsi troppo delle altre persone, soprattutto se sembrano sospette.