Se il bucato non profuma come vorresti metti questo in lavatrice

Se il tuo bucato non profuma come vorresti forse potrebbe essere colpa della lavatrice sporca o di una fragranza non troppo intensa. Per entrambi i casi esistono delle soluzioni veloci ed efficaci. La lavatrice, infatti, va pulita in profondità se vogliamo che i nostri capi abbiano sempre un buon pulito di fresco.

Ma se usiamo dei detergenti neutri, per non inquinare, possiamo avere dei capi poco profumati. O almeno, non profumati come vorremmo. Anche a questo tipo di problema c’è una soluzione: basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta nel cestello della lavatrice così da liberare un profumo fresco, delicato e invitante.

Pulire a fondo la lavatrice

Lo sapevi che la vostra lavatrice è uno dei luoghi più sporchi della casa? È una trappola nascosta per lo sporco, a causa dell’umidità, del calore e dell’attrito. Tutte condizioni ideali per la proliferazione dei batteri. E quando arrivano germi e batteri è inevitabile che i nostri capi, sebbene appena lavati, non abbiano un buon profumo.

La lavatrice è una macchina semplice con tre parti principali:

cestello: è il luogo in cui si mettono i vestiti sporchi e dove avviene la pulizia;

l’agitatore: il bastone rotante all’interno del cestello che mescola i capi in modo da pulirli;

il dispenser: dove si mettono il detersivo, la candeggina e l’ammorbidente, eccetera.

La prima cosa da fare per pulire tutti i componenti è eseguire un lavaggio a caldo con il detersivo. Il calore, da solo, ammorbidisce le particelle di sporco in modo che possano essere risciacquate, mentre il detersivo rimuovere le macchie. Inoltre, l’acqua calda uccide quasi tutti i batteri presenti nella macchina.

Più si usa la lavatrice, più si accumulano residui. Tra questi, anche quelli appiccicosi che si trovano nel dispenser, sull’agitatore e nel cestello. Fortunatamente, è possibile pulirli facilmente utilizzando due semplici prodotti per la casa: il bicarbonato di sodio e l’aceto. Il bicarbonato di sodio è un eccellente prodotto per la pulizia. È economico, facile da trovare e sicuro da usare in casa.

Per pulire il dispenser, cospargiamo il bicarbonato di sodio al suo interno e lasciamolo riposare per una notte. Si formerà una sostanza appiccicosa che si potrà rimuovere facilmente al mattino. Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato anche per pulire l’agitatore. Basta mettere una manciata di bicarbonato di sodio nel cestello, inserire i capi nella macchina e far partire la macchina con un ciclo breve e caldo.

L’olio essenziale da utilizzare se il bucato non profuma

L’olio essenziale, specie se nella variante naturale, è un ottimo alleato per far profumare di fresco i nostri capi. Le fragranze a disposizione sono tantissime e possiamo anche abbinarle così da regalare il nostro personale contributo e rendere la profumazione unica. Possiamo scegliere gli aromi agrumati come arancia, limone e pompelmo o le erbe aromatiche come salvia, prezzemolo, basilico e menta.

E se le uniamo costruiremo un profumo originale. Per esempio è ottima l’unione salvia e limone, arancia e menta, pompelmo e prezzemolo. Ma possiamo anche aggiungere i profumi floreali come citronella e menta.