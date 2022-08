Se il tuo gatto ti vuole bene, fa queste 4 cose: ecco quali

Il gatto è un animale che difficilmente si comporta in maniera estroversa e plateale come un cane ad esempio. Una delle cose più importanti da capire, se si decide di adottare un micio, è il loro comportamento. Solo grazie alle cose che fanno possiamo interpretare ciò che cercano di comunicarci. Ci sono dei segnali che ti fanno capire che il tuo micio ti vuole bene, vediamo quali.

Ti mostra la pancia

Chi ha un gatto sa molto bene quanto la loro pancia sia estremamente morbida e soffice, è una delle prime cose che facciamo quando decidiamo di coccolarlo. Ti basta sapere che la pancia è uno dei punti più sensibili del felino. Se in un momento di coccole e carezze, il tuo gatto si mette a pancia su mostrandoti la pancia, allora è un chiaro segno che ti vuole bene. Il fatto che un gatto ti mostri la sua pancia non solo è un grande onore, ma rivela anche la sua fiducia in te. Se il tuo micio si dondola sulla schiena allungando il suo pancino soffice verso di te, esprime tutta la sua gioia e serenità. Ti avvisa che è davvero felice. Ricorda sempre, però, che la delicatezza viene sempre prima.

Ti fa l’occhiolino

Ti sarà di certo capitato di notare il tuo micio farti l’occhiolino. A primo impatto pensiamo che è tutto “un frutto della nostra testa”, ma in realtà il micio cerca di esprimere il suo affetto nei tuoi confronti. I gatti, si sa, osservano molto da vicino l’ambiente che li circonda. Amano tenere tutto sotto controllo e, grazie alla loro vista sviluppata, sono in grado di percepire i pericoli anche quando cala il buio. I nostri amici felini chiudono gli occhi solo per dormire o quando si sentono completamente al sicuro. Ecco perché ogni volta che un gatto fa un lento ed enfatico “occhiolino” nella tua direzione, ti sta dicendo che si fida di te e ti vuole bene. Fare l’occhiolino è come un bacio, che puoi restituire allo stesso modo.

Ti sceglie

Nel linguaggio umano, una testata è tutt’altro che un buon presupposto per una relazione affettuosa. Eppure il tuo gatto la vede diversamente. Se il tuo micio ti tocca amorevolmente la fronte con la sua testa o strofina spesso la testa sulla tua gamba, puoi ritenerti fortunato. Ti sta dicendo che si fida di te e ti ha accettato come suo umano. E siccome hai ottenuto la piena fiducia del tuo micio, lui condivide volentieri i suoi feromoni con te. Per fortuna non ti lascerà alcuna traccia, né sul corpo né sui vestiti. Ma lasciando i suoi feromoni su di te, il gatto ti riserva un posto speciale.

Fa la pasta

Come ci è capitato da piccoli, anche i gatti hanno un legame particolare con la mamma. I gatti ricordano quanto felici e protetti si sono sentiti vicini alla loro mamma: una sensazione unica, il sentirsi completamente al sicuro. Puoi riconoscere questa nostalgia di protezione del tuo micio ogni volta che “impasta” un cuscino o una copertina, oppure “fa la pasta” vicino alla tua pancia, mentre siete insieme.